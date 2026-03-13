ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 568 оценок

Dao Ying Studio анонсировала премиальную статуэтку Грейс Эшкрофт из Resident Evil: Requiem

Gruz_ Gruz_

Компания Dao Ying Studio представила эксклюзивную коллекционную статуэтку из серии GK Statue — Грейс Эшкрофт, аналитика ФБР и одного из протагонистов экшен-хоррора Resident Evil: Requiem.Модель выполнена в масштабе 1/4, а её высота вместе с базой достигает внушительных 50–60 см.

GK-модель выполнена из высококачественной смолы, что гарантирует высокую проработку каждой детали — от пор на коже до элементов снаряжения. Основание фигурки — это атмосферная диорама разрушенного научного комплекса. На базе изображена сцена разрушения с элементами биоорганического заражения — зомби, пытающимся выбраться из-под бетонной плиты.

+ ещё 3 картинки

Оформить предзаказ можно уже сейчас за $310. Начало отгрузок намечено на вторую половину года.

Комментарии:  5
saa0891
анонсировала премиальную статуэтку Грейс Эшкрофт

ПФФ это разве премиальная вот премиальная

15
ZAUSA

Это зря. Геи хотят Леона.

6
inkomniak

В игре можно посмотреть зачем статуетка)))

1
klitor_lizator

Выглядит очень детализированно, но хотелось бы ещё и Лёню увидеть.

1
kedmaker

премиальную статуэтку надо делать как минимум с костюмом кролика