Датамайнеры обнаружили в файлах Resident Evil Requiem альтернативную финальную форму главного босса

Хотя с момента выхода Resident Evil Requiem прошло совсем немного времени, самые преданные фанаты уже успели не только пройти игру, но и заметить странное сходство ее финального босса с тем, что мы уже видели раньше. Речь идет о превращении центрального антагониста Виктора Гидеона в точную копию финальной формы Немезиды из ремейка Resident Evil 3. Многие сочли этот дизайн ленивым и неуместным.

Как оказалось, у разработчиков из Capcom изначально были совершенно другие планы на облик злодея. Энтузиаст под ником Umesooooo изучил файлы игры и обнаружил там две неиспользованные и не имеющие текстур модели. Они указывают на то, что мутация Гидеона должна была быть более постепенной и драматичной.

Согласно этой ранней версии, первым признаком превращения персонажа становилось одинокое крыло, прорывающееся из правого плеча Гидеона, что вызвало бы у игроков ассоциации с Сефиротом из Final Fantasy 7. Финальная же форма монстра выглядела совершенно иначе: это было жуткое создание, состоящее из нескольких химерных голов и змеиных частей тела, что гораздо лучше соответствовало персонажу.

Почему Capcom в итоге отказалась от уникального дизайна в пользу переработки уже готовой модели Немезиды - остается загадкой. Причиной могли стать как производственные трудности (создание совершенно новой сложной модели вместо адаптации старой), так и внезапные правки сценария.