Датамайнеры Resident Evil Requiem нашли вырезанного торговца, побочные миссии и механику расследований

В файлах Resident Evil Requiem обнаружили следы контента, который не попал в финальную версию игры. Среди находок — возможный персонаж-торговец, система побочных заданий и полноценная механика расследований.

По данным датамайнеров, изначально в проекте могла появиться фигура, напоминающая классического торговца из серии. Судя по найденным материалам, с ним планировалось взаимодействие в формате обмена и улучшения оружия, однако в финальной версии разработчики отказались от этой идеи, заменив её более упрощённой системой получения ресурсов.

Также в ранних сборках игры, по всей видимости, рассматривались побочные задания, похожие на те, что были в более поздних частях серии. Они могли расширить структуру прохождения и добавить дополнительные цели вне основной сюжетной линии, но в итоге были вырезаны.

Отдельный интерес вызвала механика расследований: в найденных файлах упоминаются сцены, где персонаж должен был анализировать место преступления и искать улики, чтобы определить детали произошедшего. В релизной версии подобных эпизодов не оказалось.

Кроме того, датамайнеры нашли упоминания других удалённых систем, включая элементы взаимодействия с инвентарём и способностями, которые в процессе разработки были переработаны или полностью убраны.