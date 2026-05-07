Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 299 оценок

Датамайнеры Resident Evil Requiem нашли вырезанного торговца, побочные миссии и механику расследований

IKarasik IKarasik

В файлах Resident Evil Requiem обнаружили следы контента, который не попал в финальную версию игры. Среди находок — возможный персонаж-торговец, система побочных заданий и полноценная механика расследований.

По данным датамайнеров, изначально в проекте могла появиться фигура, напоминающая классического торговца из серии. Судя по найденным материалам, с ним планировалось взаимодействие в формате обмена и улучшения оружия, однако в финальной версии разработчики отказались от этой идеи, заменив её более упрощённой системой получения ресурсов.

Также в ранних сборках игры, по всей видимости, рассматривались побочные задания, похожие на те, что были в более поздних частях серии. Они могли расширить структуру прохождения и добавить дополнительные цели вне основной сюжетной линии, но в итоге были вырезаны.

Отдельный интерес вызвала механика расследований: в найденных файлах упоминаются сцены, где персонаж должен был анализировать место преступления и искать улики, чтобы определить детали произошедшего. В релизной версии подобных эпизодов не оказалось.

Кроме того, датамайнеры нашли упоминания других удалённых систем, включая элементы взаимодействия с инвентарём и способностями, которые в процессе разработки были переработаны или полностью убраны.

Diablonos

Зачем все это го-вно, улучшающее геймплей перепрохождение и разнообразие? Проще заплатить журнашлюхам что бы срали в уши о "лучшей части серии". А то что игру играют даже меньше людей чем re4, так насрать. Главное го-вно продалось. А сожрали ли вы его, или нет - пох.

И нет, Леон не женат. Кольцо на пальце это символ взросления персонажа. Выкусите.

askazanov

Тут эта тупость с торговцем вообще не нужна