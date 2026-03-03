Датамайнинг RE9 раскрыл удалённый контент: Джилл, Ада, и альтернативный финал

Если вы ещё не прошли игру полностью, имейте в виду: далее в материале могут содержаться незначительные спойлеры.
Инсайдер Dusk Golem прокомментировал результаты свежего датамайнинга Resident Evil 9, проделанным пользователем Macrox, тем самым подтвердив, что часть обнаруженного в файлах контента действительно относится к ранним версиям проекта. По его словам, Леон и Джилл изначально играли более значительную роль, однако концепция игры неоднократно менялась.
Леон и Джилл действительно изначально планировались для RE9. После отмены кооперативной версии Джилл хотели оставить как ИИ-партнёра. Изначально она должна была участвовать в финальной битве вместе с Леоном. Но со временем её присутствие стало выглядеть притянутым. В итоге её роль сократили, потому что она не вписывалась в финальную концепцию.
Он также отметил, что наличие “следов” этого контента в игровых данных неудивительно. По словам инсайдера, Capcom нередко вырезает элементы даже на поздних стадиях разработки, поэтому фрагменты старых механик и персонажей часто остаются в коде.
Меня не удивляет, что в данных остались фрагменты старого контента. Управляемая машина действительно существовала — это был поздний вырез. Некоторые миссии убрали уже на финальном этапе разработки. Capcom часто режет элементы даже в самом конце продакшена. Поэтому подобные находки вполне закономерны.
Отдельно Dusk Golem затронул тему Ады Вонг. По его мнению, сложности могли возникнуть на этапе согласования актёров озвучки и юридических контрактов, особенно учитывая большое количество локализаций.
«С Адой ситуация сложнее — могли не успеть с контрактами и озвучкой. У RE9 много языковых версий и юридических нюансов. Добавление персонажа — это долгий и сложный процесс. Думаю, идея с ней была, но её не успели реализовать. Возможно, мы увидим это уже в DLC — но гарантий нет».
В завершение инсайдер подчеркнул, что уверен в существовании второй исследуемой зоны Раккун-Сити, которая предполагала свободное перемещение, в том числе на транспорте. По его словам, в файлах игры может скрываться ещё немало интересных деталей, указывающих на то, насколько амбициозной изначально задумывалась RE9.
про джилл вообще забыли - я уже и не помню где она была после 3 части (5 не счёт ей вескер на тити бутерброт клал) - клэр так же не понятно куда пропала
фильмы глянь ,увидишь где они были
ну я про игры - леон уже в 4 раз, про этих прям забыли + сын вескера вообще сдулся
ну можно было ее пихнуть хотя бы в длс ,хотя Ада мне больше нравится
Пидары...
Ада нужна по любому в длс ,а вообще про аду могли бы отдельный резик сделать
Игра делалась в муках на протяжении лет 7-8 кажется. Я читал она вообще мультиплеерной игрой должна была быть или типа того. В общем, финальная версия шикарна, и в ней всё на своём месте, ждём длс!
попилили на DLC
Не очень понятно почему Виктор в конце превратился в Немезиса, чья моделька похожа на финального босса RE3R, может это одна из причин по которой хотели добавить Джилл.
Немезиз это паразит дающий такие мутации, у него был такой же что в RE3.
Там целую 10-ю часть откопают майнеры.
Еще и полностью играбельную
Амбиции съелись:D А зачем Ада на минутку? Если давать появление то со смыслом)
Задавить фансервисом, но это был бы перебор, Ада, Джилл.
игра с 2018 года в разработке, а они еще умудрились ее выпустить неполной ))
Жаль конечно что игру порезали а ведь 9 часть могла быть более масштабной.