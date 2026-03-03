ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 164 оценки

Датамайнинг RE9 раскрыл удалённый контент: Джилл, Ада, и альтернативный финал

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Если вы ещё не прошли игру полностью, имейте в виду: далее в материале могут содержаться незначительные спойлеры.

Инсайдер Dusk Golem прокомментировал результаты свежего датамайнинга Resident Evil 9, проделанным пользователем Macrox, тем самым подтвердив, что часть обнаруженного в файлах контента действительно относится к ранним версиям проекта. По его словам, Леон и Джилл изначально играли более значительную роль, однако концепция игры неоднократно менялась.

Леон и Джилл действительно изначально планировались для RE9. После отмены кооперативной версии Джилл хотели оставить как ИИ-партнёра. Изначально она должна была участвовать в финальной битве вместе с Леоном. Но со временем её присутствие стало выглядеть притянутым. В итоге её роль сократили, потому что она не вписывалась в финальную концепцию.
Источник: X (датамайнер Marcox)

Он также отметил, что наличие “следов” этого контента в игровых данных неудивительно. По словам инсайдера, Capcom нередко вырезает элементы даже на поздних стадиях разработки, поэтому фрагменты старых механик и персонажей часто остаются в коде.

Меня не удивляет, что в данных остались фрагменты старого контента. Управляемая машина действительно существовала — это был поздний вырез. Некоторые миссии убрали уже на финальном этапе разработки. Capcom часто режет элементы даже в самом конце продакшена. Поэтому подобные находки вполне закономерны.

Отдельно Dusk Golem затронул тему Ады Вонг. По его мнению, сложности могли возникнуть на этапе согласования актёров озвучки и юридических контрактов, особенно учитывая большое количество локализаций.

«С Адой ситуация сложнее — могли не успеть с контрактами и озвучкой. У RE9 много языковых версий и юридических нюансов. Добавление персонажа — это долгий и сложный процесс. Думаю, идея с ней была, но её не успели реализовать. Возможно, мы увидим это уже в DLC — но гарантий нет».
Источник: X (датамайнер Marcox)

В завершение инсайдер подчеркнул, что уверен в существовании второй исследуемой зоны Раккун-Сити, которая предполагала свободное перемещение, в том числе на транспорте. По его словам, в файлах игры может скрываться ещё немало интересных деталей, указывающих на то, насколько амбициозной изначально задумывалась RE9.

15
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
jax baron

про джилл вообще забыли - я уже и не помню где она была после 3 части (5 не счёт ей вескер на тити бутерброт клал) - клэр так же не понятно куда пропала

3
KILLA06

фильмы глянь ,увидишь где они были

1
jax baron KILLA06

ну я про игры - леон уже в 4 раз, про этих прям забыли + сын вескера вообще сдулся

KILLA06 jax baron

ну можно было ее пихнуть хотя бы в длс ,хотя Ада мне больше нравится

1
Vad Pvn

Пидары...

3
KILLA06

Ада нужна по любому в длс ,а вообще про аду могли бы отдельный резик сделать

3
Hall_1920

Игра делалась в муках на протяжении лет 7-8 кажется. Я читал она вообще мультиплеерной игрой должна была быть или типа того. В общем, финальная версия шикарна, и в ней всё на своём месте, ждём длс!

ДЕНИСКА_омск

попилили на DLC

Corrosive_Dreams

Не очень понятно почему Виктор в конце превратился в Немезиса, чья моделька похожа на финального босса RE3R, может это одна из причин по которой хотели добавить Джилл.

Eclair_93

Немезиз это паразит дающий такие мутации, у него был такой же что в RE3.

FairUlu

Там целую 10-ю часть откопают майнеры.

Sivispacempb

Еще и полностью играбельную

bohdan2015

Амбиции съелись:D А зачем Ада на минутку? Если давать появление то со смыслом)

Eclair_93

Задавить фансервисом, но это был бы перебор, Ада, Джилл.

TX ZX

игра с 2018 года в разработке, а они еще умудрились ее выпустить неполной ))

SOLUS5678

Жаль конечно что игру порезали а ведь 9 часть могла быть более масштабной.