Датамайнинг RE9 раскрыл удалённый контент: Джилл, Ада, и альтернативный финал

Если вы ещё не прошли игру полностью, имейте в виду: далее в материале могут содержаться незначительные спойлеры.

Инсайдер Dusk Golem прокомментировал результаты свежего датамайнинга Resident Evil 9, проделанным пользователем Macrox, тем самым подтвердив, что часть обнаруженного в файлах контента действительно относится к ранним версиям проекта. По его словам, Леон и Джилл изначально играли более значительную роль, однако концепция игры неоднократно менялась.

Леон и Джилл действительно изначально планировались для RE9. После отмены кооперативной версии Джилл хотели оставить как ИИ-партнёра. Изначально она должна была участвовать в финальной битве вместе с Леоном. Но со временем её присутствие стало выглядеть притянутым. В итоге её роль сократили, потому что она не вписывалась в финальную концепцию.

Он также отметил, что наличие “следов” этого контента в игровых данных неудивительно. По словам инсайдера, Capcom нередко вырезает элементы даже на поздних стадиях разработки, поэтому фрагменты старых механик и персонажей часто остаются в коде.

Меня не удивляет, что в данных остались фрагменты старого контента. Управляемая машина действительно существовала — это был поздний вырез. Некоторые миссии убрали уже на финальном этапе разработки. Capcom часто режет элементы даже в самом конце продакшена. Поэтому подобные находки вполне закономерны.

Отдельно Dusk Golem затронул тему Ады Вонг. По его мнению, сложности могли возникнуть на этапе согласования актёров озвучки и юридических контрактов, особенно учитывая большое количество локализаций.

«С Адой ситуация сложнее — могли не успеть с контрактами и озвучкой. У RE9 много языковых версий и юридических нюансов. Добавление персонажа — это долгий и сложный процесс. Думаю, идея с ней была, но её не успели реализовать. Возможно, мы увидим это уже в DLC — но гарантий нет».

В завершение инсайдер подчеркнул, что уверен в существовании второй исследуемой зоны Раккун-Сити, которая предполагала свободное перемещение, в том числе на транспорте. По его словам, в файлах игры может скрываться ещё немало интересных деталей, указывающих на то, насколько амбициозной изначально задумывалась RE9.