Даже в Capcom нет единого мнения о том, как лучше играть в RE Requiem - от первого или от третьего лица

По мере приближения релиза Resident Evil Requiem мы узнаем новые интересные подробности об игре Capcom в жанре survival horror. Нам известны подробности о продолжительности игры, режимах сложности, том, как в приключении построены головоломки, и о том, что нас ждет в Раккун-Сити с точки зрения сюжета.
Одним из наиболее важных элементов игры является расположение камеры, которую в секциях, где нам предстоит управлять Грейс и Леоном, можно настроить на вид от первого или третьего лица. По этому поводу Коси Наканиси (директор проекта) прокомментировал некоторые аспекты, на которые следует обратить внимание. По словам разработчика, когда игрок впервые начинает прохождение за одного из главных героев — Грейс или Леона — игра предлагает выбрать предпочтительный ракурс камеры. Разработчики обещают, что смена перспективы ни в коей мере не усложнит игровой процесс — оба варианта одинаково хорошо работают во всех игровых ситуациях.
В то же время Наканиси утверждает, что в команде разработчиков есть сотрудники, которые предпочитают вид от первого лица, а другие — от третьего:
Но в целом мы считаем, что оба вида дают что-то свое и очень интересное. Более того, если вы захотите пройти игру еще раз, во второй раз вы сможете выбрать другой вид камеры и получить совершенно новый опыт.
Стоит отметить, что разработчики не ограничивают игроков в выборе: если вы передумаете или захотите поэкспериментировать, переключиться между первым и третьим лицом можно в любой момент (как за Грейс, так и за Леона) в настройках игры.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.
от первого. Лица будет круче 👍
Сейчас любители игровых нарядов набегут с криками,что игры должны быть в первую очередь от 3 лица,чтобы видеть персонажа.Все статьи про киберпанк подобным засраны.
Чел, наверное моды на одежду, лица, прически просто так набирают тысячи скачиваний на Нексусе
Так им важны не игры получается, а лишь бы посмотреть на перса
RE всегда ассоциировался с видом от третьего лица, зачем мутить воду?
Маркетологи спецом так делают, выбор без выбора. Обычно человек стоит перед выбором играть или пропустить. Но тебя подводят к тому чтобы ты думал от первого лица играть или от третьего. Как бы вопрос играть или не играть, покупать или не покупать снимается, надо покупать типа по-любому, а там думать от какого лица играть.
7 и 8 части отлично игрались от первого. Ну я например в новую часть так же от первого буду играть
Потому что глава разработки делал ранее RE7. Да и хоррор от первого лица лучше ощущается. Так-то никто тебя уже не будет заставлять играть в номерную часть, от лица которое тебе не нравится
По любому там будет ачивка типа "пройдите игру только от первого лица или от третьего"
Да вряд ли, в деревне же добавили третье лицо, ачивок не было все равно
Да и кому вообще нужна эта наглая рожа в бассейне. Нет, от третьего лица лучше.
Каждый сам решит, лично я буду играть от первого лица
Я за Грейс наверное от первого лица, а за Леона от третьего
Там говорят неплохие анимации завезли и взаимодействие с окружением , но которые ты не увидишь😅
Он практически в каждой теме такое выдает, не знаю что с ним, но явно что то не в порядке
Resident Evil лучше играть от 3го лица, это вам не Call of duty, вид от первого всё портит, да и игра всегда раньше была от 3го лица, даже в 8ку добавили снова и по-видимому не просто так...
Ну как бы не всем лучше, я даже когда в 8 часть добавили 3 лицо все равно от первого играл. Потому что 7 и 8 часть лучше играются от первого. Так же и в этой игре будет, за Грейс (игра будет скорее всего похожа на 7 часть за нее) лучше первое лицо, а вот за Леона (игра похожая на 4 часть) третье лицо. Но все же каждый решит сам, хорошо что Капком дали выбор
Согласен, хорошо что выбрать дали, но из за вида от 1го лица, я так 7 не прошёл вообще, не то вообще, да и 8ку поначалу даже не брал, пока не добавили вид от 3го лица, по мне нет погружения из за этого, не чувствуешь что играешь персонажем, так как с видом от первого скорее ощущается, что ты сам там и поэтому, выглядит как в Call of duty играешь и не капли не страшно, идёшь себе и гасить всех))).
Как бы сегмент за девчонку не стал обузой для игры. Когда была часть за эшли в ре 4, это хотелось быстро пробежать, а тут половину игры будет такое.
А мне кажется для меня игра за Грейс будет интереснее, так как я очень люблю 7 часть, а 4 уже не так сильно. Ну тут кому что нравится
7 не стал играть, опять там неуязвимый мужик был, от которого нужно постоянно убегать. Меня эта система в ремейк двойки еще достала. Если это и тут будет, нахрен эту игру.
Ну вот я и говорю, кому что нравится. Кому то понравится игра за Грейс, кому то нет, и это нормально, абсолютно всем нравиться не может. Получается мне за Грейс скорее всего интереснее будет играть, а тебе за Леона
