Даже в Capcom нет единого мнения о том, как лучше играть в RE Requiem - от первого или от третьего лица

По мере приближения релиза Resident Evil Requiem мы узнаем новые интересные подробности об игре Capcom в жанре survival horror. Нам известны подробности о продолжительности игры, режимах сложности, том, как в приключении построены головоломки, и о том, что нас ждет в Раккун-Сити с точки зрения сюжета.

Одним из наиболее важных элементов игры является расположение камеры, которую в секциях, где нам предстоит управлять Грейс и Леоном, можно настроить на вид от первого или третьего лица. По этому поводу Коси Наканиси (директор проекта) прокомментировал некоторые аспекты, на которые следует обратить внимание. По словам разработчика, когда игрок впервые начинает прохождение за одного из главных героев — Грейс или Леона — игра предлагает выбрать предпочтительный ракурс камеры. Разработчики обещают, что смена перспективы ни в коей мере не усложнит игровой процесс — оба варианта одинаково хорошо работают во всех игровых ситуациях.

В то же время Наканиси утверждает, что в команде разработчиков есть сотрудники, которые предпочитают вид от первого лица, а другие — от третьего:

Но в целом мы считаем, что оба вида дают что-то свое и очень интересное. Более того, если вы захотите пройти игру еще раз, во второй раз вы сможете выбрать другой вид камеры и получить совершенно новый опыт.

Стоит отметить, что разработчики не ограничивают игроков в выборе: если вы передумаете или захотите поэкспериментировать, переключиться между первым и третьим лицом можно в любой момент (как за Грейс, так и за Леона) в настройках игры.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.