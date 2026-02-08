ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 673 оценки

Даже в Capcom нет единого мнения о том, как лучше играть в RE Requiem - от первого или от третьего лица

Gruz_ Gruz_

По мере приближения релиза Resident Evil Requiem мы узнаем новые интересные подробности об игре Capcom в жанре survival horror. Нам известны подробности о продолжительности игры, режимах сложности, том, как в приключении построены головоломки, и о том, что нас ждет в Раккун-Сити с точки зрения сюжета.

Одним из наиболее важных элементов игры является расположение камеры, которую в секциях, где нам предстоит управлять Грейс и Леоном, можно настроить на вид от первого или третьего лица. По этому поводу Коси Наканиси (директор проекта) прокомментировал некоторые аспекты, на которые следует обратить внимание. По словам разработчика, когда игрок впервые начинает прохождение за одного из главных героев — Грейс или Леона — игра предлагает выбрать предпочтительный ракурс камеры. Разработчики обещают, что смена перспективы ни в коей мере не усложнит игровой процесс — оба варианта одинаково хорошо работают во всех игровых ситуациях.

В то же время Наканиси утверждает, что в команде разработчиков есть сотрудники, которые предпочитают вид от первого лица, а другие — от третьего:

Но в целом мы считаем, что оба вида дают что-то свое и очень интересное. Более того, если вы захотите пройти игру еще раз, во второй раз вы сможете выбрать другой вид камеры и получить совершенно новый опыт.

Стоит отметить, что разработчики не ограничивают игроков в выборе: если вы передумаете или захотите поэкспериментировать, переключиться между первым и третьим лицом можно в любой момент (как за Грейс, так и за Леона) в настройках игры.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.

10
26
Комментарии:  26
MelodiousTristram

от первого. Лица будет круче 👍

12
samosan

Сейчас любители игровых нарядов набегут с криками,что игры должны быть в первую очередь от 3 лица,чтобы видеть персонажа.Все статьи про киберпанк подобным засраны.

4
Arbazan samosan

Чел, наверное моды на одежду, лица, прически просто так набирают тысячи скачиваний на Нексусе

Константин335 samosan

Так им важны не игры получается, а лишь бы посмотреть на перса

2
Snake Snaake Snaaaaaake

RE всегда ассоциировался с видом от третьего лица, зачем мутить воду?

4
Святой Джо

Маркетологи спецом так делают, выбор без выбора. Обычно человек стоит перед выбором играть или пропустить. Но тебя подводят к тому чтобы ты думал от первого лица играть или от третьего. Как бы вопрос играть или не играть, покупать или не покупать снимается, надо покупать типа по-любому, а там думать от какого лица играть.

Константин335

7 и 8 части отлично игрались от первого. Ну я например в новую часть так же от первого буду играть

Arbazan

Потому что глава разработки делал ранее RE7. Да и хоррор от первого лица лучше ощущается. Так-то никто тебя уже не будет заставлять играть в номерную часть, от лица которое тебе не нравится

IbruhmanI

По любому там будет ачивка типа "пройдите игру только от первого лица или от третьего"

3
Arbazan

Да вряд ли, в деревне же добавили третье лицо, ачивок не было все равно

KeyMaelorin

Да и кому вообще нужна эта наглая рожа в бассейне. Нет, от третьего лица лучше.

3
Константин335

Каждый сам решит, лично я буду играть от первого лица

1
Arbazan

Я за Грейс наверное от первого лица, а за Леона от третьего

VIGITAL ART

Там говорят неплохие анимации завезли и взаимодействие с окружением , но которые ты не увидишь😅

mister dendy
Константин335 Arbazan

Он практически в каждой теме такое выдает, не знаю что с ним, но явно что то не в порядке

Han Yslat

Resident Evil лучше играть от 3го лица, это вам не Call of duty, вид от первого всё портит, да и игра всегда раньше была от 3го лица, даже в 8ку добавили снова и по-видимому не просто так...

Константин335

Ну как бы не всем лучше, я даже когда в 8 часть добавили 3 лицо все равно от первого играл. Потому что 7 и 8 часть лучше играются от первого. Так же и в этой игре будет, за Грейс (игра будет скорее всего похожа на 7 часть за нее) лучше первое лицо, а вот за Леона (игра похожая на 4 часть) третье лицо. Но все же каждый решит сам, хорошо что Капком дали выбор

Han Yslat Константин335

Согласен, хорошо что выбрать дали, но из за вида от 1го лица, я так 7 не прошёл вообще, не то вообще, да и 8ку поначалу даже не брал, пока не добавили вид от 3го лица, по мне нет погружения из за этого, не чувствуешь что играешь персонажем, так как с видом от первого скорее ощущается, что ты сам там и поэтому, выглядит как в Call of duty играешь и не капли не страшно, идёшь себе и гасить всех))).

МАХАН МАХАНОВИЧ

Как бы сегмент за девчонку не стал обузой для игры. Когда была часть за эшли в ре 4, это хотелось быстро пробежать, а тут половину игры будет такое.

Константин335

А мне кажется для меня игра за Грейс будет интереснее, так как я очень люблю 7 часть, а 4 уже не так сильно. Ну тут кому что нравится

МАХАН МАХАНОВИЧ Константин335

7 не стал играть, опять там неуязвимый мужик был, от которого нужно постоянно убегать. Меня эта система в ремейк двойки еще достала. Если это и тут будет, нахрен эту игру.

Константин335 МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну вот я и говорю, кому что нравится. Кому то понравится игра за Грейс, кому то нет, и это нормально, абсолютно всем нравиться не может. Получается мне за Грейс скорее всего интереснее будет играть, а тебе за Леона

miguel Gonsales

yo prefiero tercera persona la primera marea