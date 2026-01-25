Демоверсия Resident Evil Requiem должна выйти 13 февраля

Релиз игры Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля. Фанаты и аналитики, основываясь на предыдущих данных компании Capcom, смогли определить предполагаемую дату выхода демоверсии. Согласно так называемому «золотому правилу» издателя, пробная версия игры должна стать доступной 13 февраля — за две недели до официального старта продаж.
Capcom придерживается строгой маркетинговой стратегии, выпуская демоверсии в качестве финального показа перед релизом. Например, ремейки Resident Evil 2, 3 и 4 получили свои пробные версии за 14–15 дней до выхода. Учитывая, что игра будет выпущена в пятницу, 27 февраля, наиболее разумным временем для запуска демо-версии является четверг 12 февраля или пятница 13 февраля, что соответствует традиционному расписанию презентаций Capcom Showcase.
Согласно ожиданиям, издатель может использовать так называемый «Chainsaw-метод», предоставляя игрокам доступ к первым 20–30 минутам кампании без временных ограничений, но с лимитом на прохождение сюжета. Выпуск демоверсии за 14 дней до релиза позволит Capcom достичь максимального уровня интереса и снизить риск утечек сюжета от дата майнеров, которые могли бы заполучить игровые файлы, если бы игра вышла через более длительное время.
Какой смысл гадать, если Capcom сами заявляли, что демоверсии для Requiem не будет.
Какое золотое правило, капком же сказали что демки не будет твердо и четко.Хотели бы сразу на шоукейсе своем и анонсировали бы
Анализ это хорошо.
https://gamegpu.com/news/igry/demoversiya-resident-evil-requiem-vyjdet-13-fevralya Тоже самое и на gamegpu. Скорее всего Capcom просто передумали. Ну и правильно, во всяком случае это даст понять, запустится ли она на Windows 10, будет ли AVX2 и какой FPS стоит ожидать. Если запустится нормально, сразу куплю себе ключ Steam на выходе. Хочется зомбарей пострелять.
Не получит она демо-версию, говорили про это разрабы ещё раньше.
Могли бы уже сейчас демку выпустить, месяц остался.
то будет то не будет
Капком вроде как сказали, что демки не
Будет
Процитирую отрывок из новости, которую публиковали в ноябре 2025 на этой площадке:
В недавнем интервью Stevivor продюсер Масато Кумазава заявил, что пока на неё «нет планов».
И в чём суть твоего комментария?Типа разрабам не стоит верить?Ну ты Кэп,конечно).
Cмысл давать демо уже перед её релизом, почему-то с прагматой они так не решили