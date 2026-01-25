Демоверсия Resident Evil Requiem должна выйти 13 февраля

Релиз игры Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля. Фанаты и аналитики, основываясь на предыдущих данных компании Capcom, смогли определить предполагаемую дату выхода демоверсии. Согласно так называемому «золотому правилу» издателя, пробная версия игры должна стать доступной 13 февраля — за две недели до официального старта продаж.

Capcom придерживается строгой маркетинговой стратегии, выпуская демоверсии в качестве финального показа перед релизом. Например, ремейки Resident Evil 2, 3 и 4 получили свои пробные версии за 14–15 дней до выхода. Учитывая, что игра будет выпущена в пятницу, 27 февраля, наиболее разумным временем для запуска демо-версии является четверг 12 февраля или пятница 13 февраля, что соответствует традиционному расписанию презентаций Capcom Showcase.

Согласно ожиданиям, издатель может использовать так называемый «Chainsaw-метод», предоставляя игрокам доступ к первым 20–30 минутам кампании без временных ограничений, но с лимитом на прохождение сюжета. Выпуск демоверсии за 14 дней до релиза позволит Capcom достичь максимального уровня интереса и снизить риск утечек сюжета от дата майнеров, которые могли бы заполучить игровые файлы, если бы игра вышла через более длительное время.