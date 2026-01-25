ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
Демоверсия Resident Evil Requiem должна выйти 13 февраля

Релиз игры Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля. Фанаты и аналитики, основываясь на предыдущих данных компании Capcom, смогли определить предполагаемую дату выхода демоверсии. Согласно так называемому «золотому правилу» издателя, пробная версия игры должна стать доступной 13 февраля — за две недели до официального старта продаж.

Capcom придерживается строгой маркетинговой стратегии, выпуская демоверсии в качестве финального показа перед релизом. Например, ремейки Resident Evil 2, 3 и 4 получили свои пробные версии за 14–15 дней до выхода. Учитывая, что игра будет выпущена в пятницу, 27 февраля, наиболее разумным временем для запуска демо-версии является четверг 12 февраля или пятница 13 февраля, что соответствует традиционному расписанию презентаций Capcom Showcase.

Согласно ожиданиям, издатель может использовать так называемый «Chainsaw-метод», предоставляя игрокам доступ к первым 20–30 минутам кампании без временных ограничений, но с лимитом на прохождение сюжета. Выпуск демоверсии за 14 дней до релиза позволит Capcom достичь максимального уровня интереса и снизить риск утечек сюжета от дата майнеров, которые могли бы заполучить игровые файлы, если бы игра вышла через более длительное время.

Butcherly
Фанаты и аналитики, основываясь на предыдущих данных компании Capcom, смогли определить предполагаемую дату выхода демоверсии.

Какой смысл гадать, если Capcom сами заявляли, что демоверсии для Requiem не будет.

agula98
Согласно так называемому «золотому правилу» издателя, пробная версия игры должна стать доступной 13 февраля — за две недели до официального старта продаж.

Какое золотое правило, капком же сказали что демки не будет твердо и четко.Хотели бы сразу на шоукейсе своем и анонсировали бы

sa1958

Анализ это хорошо.

Pirat13666

https://gamegpu.com/news/igry/demoversiya-resident-evil-requiem-vyjdet-13-fevralya Тоже самое и на gamegpu. Скорее всего Capcom просто передумали. Ну и правильно, во всяком случае это даст понять, запустится ли она на Windows 10, будет ли AVX2 и какой FPS стоит ожидать. Если запустится нормально, сразу куплю себе ключ Steam на выходе. Хочется зомбарей пострелять.

itzendixog

Не получит она демо-версию, говорили про это разрабы ещё раньше.

saa0891

Могли бы уже сейчас демку выпустить, месяц остался.

darkevil555

то будет то не будет

NellOfficial

Капком вроде как сказали, что демки не

NellOfficial

Будет

Rimasted

Процитирую отрывок из новости, которую публиковали в ноябре 2025 на этой площадке:

В недавнем интервью Stevivor продюсер Масато Кумазава заявил, что пока на неё «нет планов».

Что касается демоверсии, то на данном этапе у нас её нет. Вообще нет. Мы просто хотим сосредоточиться на завершении игры. Наша команда разработчиков делает всё возможное, чтобы создать игру высочайшего качества, чтобы это был отличный продукт.
Babadzaki-San

И в чём суть твоего комментария?Типа разрабам не стоит верить?Ну ты Кэп,конечно).

SelecCioner

Cмысл давать демо уже перед её релизом, почему-то с прагматой они так не решили

