Демоверсия Resident Evil Requiem пока не планируется: "Мы просто хотим закончить игру"

Осталось чуть больше трёх месяцев до выхода Resident Evil Requiem от Capcom, пожалуй, самой ожидаемой игры в серии. Отчасти это связано с тем, что, как утверждается, это последняя номерная игра в серии, которая возвращается в Раккун-Сити для своего последнего «реквиема».

К сожалению, те, кто ожидает бесплатную демоверсию, будут разочарованы. В недавнем интервью Stevivor продюсер Масато Кумазава заявил, что пока на неё «нет планов».

Что касается демоверсии, то на данном этапе у нас её нет. Вообще нет. Мы просто хотим сосредоточиться на завершении игры. Наша команда разработчиков делает всё возможное, чтобы создать игру высочайшего качества, чтобы это был отличный продукт.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch.