DenuvOwO выпустили обновление для гипервизор-взлома Resident Evil Requiem с режимом Leon Must Die Forever

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома последней версии Resident Evil: Requiem.
Теперь взлом получил поддержку обновления с режимом Leon Must Die Forever, который представляет из себя дополнительную мини-игру за Леона, открывающуюся после прохождения сюжета, с высокой реиграбельностью.
Кроме того, для игры так же доступен и традиционный взлом от voices38, однако это был взлом предыдущей версии игры, которая не содержит фоторежима и Leon Must Die Forever.
Наконец-то.
Круто, жаль что игра так себе вышла...
Denuvo must die forever
Пока настоящие взломщики реально ломают игры, типа voices38, другие недовзломщики пихают патчи на гвновизор.. кому он нужен?