Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 378 оценок

DenuvOwO выпустили обновление для гипервизор-взлома Resident Evil Requiem с режимом Leon Must Die Forever

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома последней версии Resident Evil: Requiem.

Resident Evil Requiem "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

Теперь взлом получил поддержку обновления с режимом Leon Must Die Forever, который представляет из себя дополнительную мини-игру за Леона, открывающуюся после прохождения сюжета, с высокой реиграбельностью.

Кроме того, для игры так же доступен и традиционный взлом от voices38, однако это был взлом предыдущей версии игры, которая не содержит фоторежима и Leon Must Die Forever.

ПК
21
4
Комментарии:  4
Maksimmeteor

Наконец-то.

4
askazanov

Круто, жаль что игра так себе вышла...

3
TX ZX

Denuvo must die forever

1
Playground_man

Пока настоящие взломщики реально ломают игры, типа voices38, другие недовзломщики пихают патчи на гвновизор.. кому он нужен?