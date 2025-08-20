Digital Foundry похвалили Resident Evil Requiem за лучшую графику за всю историю движка RE Engine

Resident Evil Requiem — новейшая игра франшизы, выход которой запланирован на начало следующего года. Она обещает использовать современные технологии для создания передовой графики, что делает её первой игрой Capcom, использующей трассировку пути на ПК.
Канал Digital Foundry имел возможность протестировать игру с трассировкой пути и выпустил видео, демонстрирующее результаты. Канал высоко оценил качество игры благодаря этой технологии, обеспечивающей гораздо более реалистичную графику.
Основные моменты:
- Трассировка пути решает давние проблемы RE Engine, такие как искажённые отражения (SSR), неточные тени и высокие уровни чёрного.
- Реалистичное освещение и тени, включая отражения от стекла и великолепно проработанные прозрачные области.
- Детализированные материалы: дерево, камень и полупрозрачные поверхности сделаны с высокой точностью.
- Взаимодействие с видом от первого и третьего лица, с анимацией, видимой в отражениях и зеркалах.
Digital Foundry утверждает, что, несмотря на некоторые проблемы с нестабильностью в определённых тёмных областях, результат впечатляет и считается лучшим визуальным оформлением, когда-либо созданным на RE Engine.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
это они по синематику решили? а в игре чё будет? уровень 7й части? мыло опять?
ща вспомнил появление бабенки из 7-ой части,вроди хорошо выглядит и сейчас
Почитать дальше заголовка религия не позволяет?
Это не зажигалка, а прожектор какой-то, притом она им еще и себе в рожу светит )
Да пойдет ))) Графон подтянули, но я бы все равно купил только из за того, что это новый резик и полная русская локализация.
Лицевые немного не дотянули а так хорошо
Лицевые немного не дотянули а так хорошо
Прекрасно, включать пути я все-равно не буду