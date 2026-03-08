Директор Resident Evil: Requiem ограничил общение в соцсетях из-за распространения фейков

Коси Наканиси, возглавляющий разработку Resident Evil: Requiem, принял решение временно покинуть социальные сети из-за агрессивного поведения фанатов. Поводом для конфликта послужили сфабрикованные скриншоты личных переписок, в которых якобы раскрывалась главная тайна сюжета — имя супруги Леона Кеннеди. Столкнувшись с волной дезинформации, режиссер был вынужден дистанцироваться от сообщества, чтобы защитить проект от дальнейших спекуляций.

В своем прощальном обращении Наканиси поблагодарил искренних поклонников за теплые слова, но подчеркнул, что поддельные материалы в сети перешли границы допустимого. По его словам, «режим отшельника», в который он уходит, необходим для спокойной работы над игрой. Это решение подчеркивает серьезную проблему игровой индустрии, где открытость авторов часто оборачивается против них самих из-за манипуляций со стороны радикально настроенных фанатов.

Ситуация с Коси Наканиси — классический пример того, как токсичность и фейки могут выбить из

колеи даже опытных разработчиков. Когда личные границы нарушаются ради «шиппинга» или спойлеров, авторы часто выбирают единственный верный путь — тишину.

Теперь официальных подробностей о будущем Леона Кеннеди стоит ждать только на крупных презентациях Capcom, так как прямая связь с разработчиками временно прервана.