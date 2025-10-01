ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
Директор Resident Evil Requiem опроверг теории о "тизере Леона" - в ролике показали нового ключевого персонажа

Gutsz Gutsz

В свежем интервью режиссёр Коси Наканиси и продюсер Масато Кумадзава развеяли популярную фанатскую догадку. Таинственный человек в капюшоне из трейлера Resident Evil Requiem — не Леон Кеннеди и не чей-то «камбэк», а новый персонаж, созданный специально для этой части.

Похоже, IGN проболтались про появление Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem
Персонаж в капюшоне из последней демонстрации игры — это новый персонаж. Мы подтверждаем это. Мы начинаем понемногу давать подсказки о “стороне злодеев”, и он — важная фигура в этой линии.

— подчеркнул Наканиси.

Requiem продолжит «главную» линию серии и вернёт игроков в Раккун-Сити — уже после катастрофы. «Это первый за несколько лет случай, когда вы видите следующую главу общей сюжетной линии Resident Evil», — говорит Наканиси. Главной героиней станет Грейс Эшкрофт, дочь журналистки Алисы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak. По словам Наканиси, команда намеренно делает упор на хоррор, исследование, бэктрекинг и менеджмент ресурсов, смещаясь от экшена Village ближе к духу Resident Evil 2:

«Village усиливал экшен, но бесконечно наращивать его мы не хотели. В Requiem мы возвращаем маятник в сторону хоррора — с классическим исследованием, нехваткой ресурсов и всплесками боевых эпизодов».

— заявил директор игры.

Разработчики отмечают, что балансируют между фансервисом и доступностью для новичков: знание всех старых сюжетных нитей не обязательно. При этом создатели призвали аккуратнее относиться к мифотворчеству вокруг роликов:

«То, что мы показали, — это всё, что сейчас можем сказать. Давайте не принимать домыслы за факты.

— отметил Наканиси, а Масато Кумадзава называл большинство последних заголовков в СМИ на это тему "слухами".

Resident Evil Requiem выйдет в марте 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.

0ncnjqybr

Как достали эти фанатики со своим Леоном. Все новости про него. Какой то дебильный массовый психоз. Уже совсем никто другой не интересен? До старости хотите его мурыжить?

8
Visit Hah when

Его история не закончена, при этом плевать сколько ему лет в игровой серии, пусть хоть все игры будет молодым, это вообще не важно

5
Chug Gghh

Самый популярный и знаменитый персонаж в серии, если он тебе не нравится, то значит и резидент не твоя игра и с тобой что-то не так

5
0ncnjqybr Chug Gghh

Мне он нравится и резидент в числе моих любимых игр. Но фиксация вашей пuздобратии на ОДНОМ конкретно персонаже уже изрядно притомила.

1
Сергей Понащенко

Да уже со времен семёрки пора понять, что разработчики хотят развивать историю, вселённую, а не зацикливаться на старых персонажах. 7ка и была неким перезапуском же. Сейчас это не нумерные части уже. Вроде как и продолжение событий старых игр, а вроде и как что-то совсем новое. Я, лично, не против. Да, в ремейк по кайфу играть, но мне всеравно, Леон там, Крис или тот же последний Итан. Характеры персонажей всеравно не важны в этой вселенной. Тут важно более менее напугать, ну и экшен само собой. Игрушка аттракцион, по сути.

4
Visit Hah when

7,8,9 часть это не развитие вселенной, так как здесь нет глобального сюжета, который двигает серию. Это просто эксплуатация бренда и создание локальных игр, которые ни на что не влияют

5
OilStox2 Visit Hah when

База

1
Сергей Понащенко Visit Hah when

Ну в Деревне показали, откуда вообще эта Амбрелла взялась. Символ её и тд. Откуда вообще начала появляться эта вся дрянь. Разве это не расширение вселенной, так сказать?

1
Лцлц Дцдц

Доиграются с этими ноунеймами и уходом из экшена, что продажи упадут значительно. Вот мне лично абсолютно не понравилась - 7 и 8 часть, девятую покупать не буду

4
Игорь Железной

Если упор на хоррор, для них является уход в стиль outlast, где нужно пугаться от невыразительной бабки, то это плохое решение. Хочется по зомби пострелять, а не по жиже и психах из у холмов нет глаз

2
ZAUSA

Тут тоже кто-то возле офиса преследует разработчиков с вопросами?