Директор Resident Evil Requiem опроверг теории о "тизере Леона" - в ролике показали нового ключевого персонажа

В свежем интервью режиссёр Коси Наканиси и продюсер Масато Кумадзава развеяли популярную фанатскую догадку. Таинственный человек в капюшоне из трейлера Resident Evil Requiem — не Леон Кеннеди и не чей-то «камбэк», а новый персонаж, созданный специально для этой части.

Персонаж в капюшоне из последней демонстрации игры — это новый персонаж. Мы подтверждаем это. Мы начинаем понемногу давать подсказки о “стороне злодеев”, и он — важная фигура в этой линии.

— подчеркнул Наканиси.

Requiem продолжит «главную» линию серии и вернёт игроков в Раккун-Сити — уже после катастрофы. «Это первый за несколько лет случай, когда вы видите следующую главу общей сюжетной линии Resident Evil», — говорит Наканиси. Главной героиней станет Грейс Эшкрофт, дочь журналистки Алисы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak. По словам Наканиси, команда намеренно делает упор на хоррор, исследование, бэктрекинг и менеджмент ресурсов, смещаясь от экшена Village ближе к духу Resident Evil 2:

«Village усиливал экшен, но бесконечно наращивать его мы не хотели. В Requiem мы возвращаем маятник в сторону хоррора — с классическим исследованием, нехваткой ресурсов и всплесками боевых эпизодов».

— заявил директор игры.

Разработчики отмечают, что балансируют между фансервисом и доступностью для новичков: знание всех старых сюжетных нитей не обязательно. При этом создатели призвали аккуратнее относиться к мифотворчеству вокруг роликов:

«То, что мы показали, — это всё, что сейчас можем сказать. Давайте не принимать домыслы за факты.

— отметил Наканиси, а Масато Кумадзава называл большинство последних заголовков в СМИ на это тему "слухами".

Resident Evil Requiem выйдет в марте 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.