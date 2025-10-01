Директор Resident Evil Requiem опроверг теории о "тизере Леона" - в ролике показали нового ключевого персонажа

В свежем интервью режиссёр Коси Наканиси и продюсер Масато Кумадзава развеяли популярную фанатскую догадку. Таинственный человек в капюшоне из трейлера Resident Evil Requiem — не Леон Кеннеди и не чей-то «камбэк», а новый персонаж, созданный специально для этой части.
Персонаж в капюшоне из последней демонстрации игры — это новый персонаж. Мы подтверждаем это. Мы начинаем понемногу давать подсказки о “стороне злодеев”, и он — важная фигура в этой линии.
— подчеркнул Наканиси.
Requiem продолжит «главную» линию серии и вернёт игроков в Раккун-Сити — уже после катастрофы. «Это первый за несколько лет случай, когда вы видите следующую главу общей сюжетной линии Resident Evil», — говорит Наканиси. Главной героиней станет Грейс Эшкрофт, дочь журналистки Алисы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak. По словам Наканиси, команда намеренно делает упор на хоррор, исследование, бэктрекинг и менеджмент ресурсов, смещаясь от экшена Village ближе к духу Resident Evil 2:
«Village усиливал экшен, но бесконечно наращивать его мы не хотели. В Requiem мы возвращаем маятник в сторону хоррора — с классическим исследованием, нехваткой ресурсов и всплесками боевых эпизодов».
— заявил директор игры.
Разработчики отмечают, что балансируют между фансервисом и доступностью для новичков: знание всех старых сюжетных нитей не обязательно. При этом создатели призвали аккуратнее относиться к мифотворчеству вокруг роликов:
«То, что мы показали, — это всё, что сейчас можем сказать. Давайте не принимать домыслы за факты.
— отметил Наканиси, а Масато Кумадзава называл большинство последних заголовков в СМИ на это тему "слухами".
Resident Evil Requiem выйдет в марте 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.
Как достали эти фанатики со своим Леоном. Все новости про него. Какой то дебильный массовый психоз. Уже совсем никто другой не интересен? До старости хотите его мурыжить?
Его история не закончена, при этом плевать сколько ему лет в игровой серии, пусть хоть все игры будет молодым, это вообще не важно
Самый популярный и знаменитый персонаж в серии, если он тебе не нравится, то значит и резидент не твоя игра и с тобой что-то не так
Мне он нравится и резидент в числе моих любимых игр. Но фиксация вашей пuздобратии на ОДНОМ конкретно персонаже уже изрядно притомила.
Да уже со времен семёрки пора понять, что разработчики хотят развивать историю, вселённую, а не зацикливаться на старых персонажах. 7ка и была неким перезапуском же. Сейчас это не нумерные части уже. Вроде как и продолжение событий старых игр, а вроде и как что-то совсем новое. Я, лично, не против. Да, в ремейк по кайфу играть, но мне всеравно, Леон там, Крис или тот же последний Итан. Характеры персонажей всеравно не важны в этой вселенной. Тут важно более менее напугать, ну и экшен само собой. Игрушка аттракцион, по сути.
7,8,9 часть это не развитие вселенной, так как здесь нет глобального сюжета, который двигает серию. Это просто эксплуатация бренда и создание локальных игр, которые ни на что не влияют
База
Ну в Деревне показали, откуда вообще эта Амбрелла взялась. Символ её и тд. Откуда вообще начала появляться эта вся дрянь. Разве это не расширение вселенной, так сказать?
Доиграются с этими ноунеймами и уходом из экшена, что продажи упадут значительно. Вот мне лично абсолютно не понравилась - 7 и 8 часть, девятую покупать не буду
Если упор на хоррор, для них является уход в стиль outlast, где нужно пугаться от невыразительной бабки, то это плохое решение. Хочется по зомби пострелять, а не по жиже и психах из у холмов нет глаз
Тут тоже кто-то возле офиса преследует разработчиков с вопросами?