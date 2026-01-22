Директор Resident Evil Requiem пообещал реализовать беспрецедентный уровень напряжения и новую систему страха

Режиссер предстоящего хоррора Resident Evil Requiem Коши Наканиши, ранее вернувший серию к корням в седьмой части, поделился своим видением того, как новая игра будет пугать аудиторию. В интервью Future Games Show разработчик заявил, что намерен превратить прохождение в «самые крутые американские горки» в истории франшизы, используя уникальный подход к темпу повествования.
Наканиши объяснил, что поддерживать максимальный уровень страха на протяжении всей игры невозможно, так как это утомляет игрока. Стандартная формула Resident Evil подразумевает чередование напряженных моментов с этапами спокойного исследования и катарсиса после битвы. Однако в Requiem эта концепция будет выведена на новый уровень благодаря загадочной новой механике.
Разница в этот раз заключается в новой системе, о которой я пока не могу говорить подробно... Но если представить разницу между напряжением и расслаблением как определенную длину волны на графике, я хочу сделать дистанцию между этими аспектами больше, чем когда-либо прежде в серии.
— рассказал Наканиши.
Директор подчеркнул, что команда собирается «играть с эмоциями» геймеров, создавая колоссальный контраст между моментами затишья и эпизодами первобытного ужаса. Наканиши добавил, что ему не терпится увидеть реакцию фанатов, когда они наконец поймут, как именно работает эта новая система на практике. Хотя очевидно это будет связано с переключением между главными героями — Леоном и Грейс.
Напомним, что релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Да хотя бы финальный босс был бы в ре9 не такой дурацкий как в ре7,ре8.
А какой там босс в ре8? Забыл уже.
Какой то трансформер со свалки))
это хайзенбер был, а финальный это миранда была
а чего они плачут ? не дождались 3 Халф Лайф что ли ?
это от бессилия перед жестокими кровожадными инстинктами при полном осознании ужаса своих деяний
Ну новый вирус держит жертву в сознании и от этого отчаяние 😞
типа у них будет полное понимание что с ними что то не то и что они творят , но они ничего не могут с этим поделать ? это действительно страшно
Скримеров добавят больше чтоле? Я просто не совсем понимаю кто и чего там боятся будет, в игре компьютерной, скажу больше, большинство монстриков потом переедут на руле34.
Ну если от ужаса к спокойному , то пусть Леон в сохранениях будет в бар забегать зачилиться😸😻
