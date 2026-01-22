Директор Resident Evil Requiem пообещал реализовать беспрецедентный уровень напряжения и новую систему страха

Режиссер предстоящего хоррора Resident Evil Requiem Коши Наканиши, ранее вернувший серию к корням в седьмой части, поделился своим видением того, как новая игра будет пугать аудиторию. В интервью Future Games Show разработчик заявил, что намерен превратить прохождение в «самые крутые американские горки» в истории франшизы, используя уникальный подход к темпу повествования.

Наканиши объяснил, что поддерживать максимальный уровень страха на протяжении всей игры невозможно, так как это утомляет игрока. Стандартная формула Resident Evil подразумевает чередование напряженных моментов с этапами спокойного исследования и катарсиса после битвы. Однако в Requiem эта концепция будет выведена на новый уровень благодаря загадочной новой механике.

Разница в этот раз заключается в новой системе, о которой я пока не могу говорить подробно... Но если представить разницу между напряжением и расслаблением как определенную длину волны на графике, я хочу сделать дистанцию между этими аспектами больше, чем когда-либо прежде в серии.

— рассказал Наканиши.

Директор подчеркнул, что команда собирается «играть с эмоциями» геймеров, создавая колоссальный контраст между моментами затишья и эпизодами первобытного ужаса. Наканиши добавил, что ему не терпится увидеть реакцию фанатов, когда они наконец поймут, как именно работает эта новая система на практике. Хотя очевидно это будет связано с переключением между главными героями — Леоном и Грейс.

Напомним, что релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.