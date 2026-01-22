ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 618 оценок

Директор Resident Evil Requiem пообещал реализовать беспрецедентный уровень напряжения и новую систему страха

Gutsz Gutsz

Режиссер предстоящего хоррора Resident Evil Requiem Коши Наканиши, ранее вернувший серию к корням в седьмой части, поделился своим видением того, как новая игра будет пугать аудиторию. В интервью Future Games Show разработчик заявил, что намерен превратить прохождение в «самые крутые американские горки» в истории франшизы, используя уникальный подход к темпу повествования.

Наканиши объяснил, что поддерживать максимальный уровень страха на протяжении всей игры невозможно, так как это утомляет игрока. Стандартная формула Resident Evil подразумевает чередование напряженных моментов с этапами спокойного исследования и катарсиса после битвы. Однако в Requiem эта концепция будет выведена на новый уровень благодаря загадочной новой механике.

Разница в этот раз заключается в новой системе, о которой я пока не могу говорить подробно... Но если представить разницу между напряжением и расслаблением как определенную длину волны на графике, я хочу сделать дистанцию между этими аспектами больше, чем когда-либо прежде в серии.

— рассказал Наканиши.

Директор подчеркнул, что команда собирается «играть с эмоциями» геймеров, создавая колоссальный контраст между моментами затишья и эпизодами первобытного ужаса. Наканиши добавил, что ему не терпится увидеть реакцию фанатов, когда они наконец поймут, как именно работает эта новая система на практике. Хотя очевидно это будет связано с переключением между главными героями — Леоном и Грейс.

Напомним, что релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

12
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
KeyMaelorin

Да хотя бы финальный босс был бы в ре9 не такой дурацкий как в ре7,ре8.

3
Black3D

А какой там босс в ре8? Забыл уже.

1
zSpartacuSz Black3D

Какой то трансформер со свалки))

2
IbruhmanI zSpartacuSz

это хайзенбер был, а финальный это миранда была

2
MNM 777

а чего они плачут ? не дождались 3 Халф Лайф что ли ?

1
нитгитлистер

это от бессилия перед жестокими кровожадными инстинктами при полном осознании ужаса своих деяний

2
Alex UnderSun

Ну новый вирус держит жертву в сознании и от этого отчаяние 😞

1
MNM 777 нитгитлистер

типа у них будет полное понимание что с ними что то не то и что они творят , но они ничего не могут с этим поделать ? это действительно страшно

Sova Aleykum

Скримеров добавят больше чтоле? Я просто не совсем понимаю кто и чего там боятся будет, в игре компьютерной, скажу больше, большинство монстриков потом переедут на руле34.

1
Alex UnderSun

Ну если от ужаса к спокойному , то пусть Леон в сохранениях будет в бар забегать зачилиться😸😻

Haranis

Вы уже писали про это 4 месяца назад... новостники, вы в танке?