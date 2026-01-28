Директор Resident Evil Requiem рассказал, как создавалась внешность и новая крутая личность повзрослевшего Леона

До выхода Resident Evil Requiem остался месяц. Игра, анонсированная еще в 2024 году, стала предметом особого обсуждения в декабре 2025-го, когда студия подтвердила возвращение Леона С. Кеннеди. Премьера его нового, повзрослевшего дизайна, вызвала бурную реакцию фанатов, а в Японии героя тут же прозвали "икеодзи" - привлекательный и стильный мужчина среднего возраста.

Издание Automaton взяло новое интервью у директора игры Коси Наканиши, который рассказал, сколько усилий стояло за созданием "феномена икеодзи" с Леоном. Оказалось, что идеальный образ героя стал результатом кропотливой работы, во многом - благодаря женской части команды разработчиков.

Мы потратили довольно много времени на шлифовку визуала Леона. У него много поклонников среди сотрудников Capcom, а женщины были особо строги при оценке его дизайна. Они комментировали даже мельчайшие детали, например, морщинки на шее. Однажды, когда я упомянул эту историю, одна фанатка сказала мне: “Женщины-разработчики в Capcom проделали отличную работу”.

Однако, как отмечает Наканиши, гораздо больше споров вызывала не внешность Леона, а его личность - особенно с учетом того, что в мире Resident Evil он уже ветеран. По сравнению с новичком Грейс, Леон пережил столько ужасов, что бояться или пугаться чего-либо просто не в его характере. За его плечами - 30 лет истории, и каждый член команды имел свое представление о том, как должен вести себя герой с таким багажом.

Каждый разработчик по-своему воспринимал тридцатилетнюю историю Леона. Мне постоянно приходилось слышать: "В этой ситуации Леон повел бы себя иначе!" Споров о его внутреннем мире и характере было гораздо больше, чем о внешности. В итоге, после долгих обсуждений, мы пришли к консенсусу, который удовлетворил всех. И я надеюсь, что, встретив Леона в игре, каждый игрок сможет увидеть в нем что-то свое.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Windows (Steam).