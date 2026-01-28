ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 633 оценки

Директор Resident Evil Requiem рассказал, как создавалась внешность и новая крутая личность повзрослевшего Леона

До выхода Resident Evil Requiem остался месяц. Игра, анонсированная еще в 2024 году, стала предметом особого обсуждения в декабре 2025-го, когда студия подтвердила возвращение Леона С. Кеннеди. Премьера его нового, повзрослевшего дизайна, вызвала бурную реакцию фанатов, а в Японии героя тут же прозвали "икеодзи" - привлекательный и стильный мужчина среднего возраста.

Издание Automaton взяло новое интервью у директора игры Коси Наканиши, который рассказал, сколько усилий стояло за созданием "феномена икеодзи" с Леоном. Оказалось, что идеальный образ героя стал результатом кропотливой работы, во многом - благодаря женской части команды разработчиков.

Мы потратили довольно много времени на шлифовку визуала Леона. У него много поклонников среди сотрудников Capcom, а женщины были особо строги при оценке его дизайна. Они комментировали даже мельчайшие детали, например, морщинки на шее. Однажды, когда я упомянул эту историю, одна фанатка сказала мне: “Женщины-разработчики в Capcom проделали отличную работу”.

Однако, как отмечает Наканиши, гораздо больше споров вызывала не внешность Леона, а его личность - особенно с учетом того, что в мире Resident Evil он уже ветеран. По сравнению с новичком Грейс, Леон пережил столько ужасов, что бояться или пугаться чего-либо просто не в его характере. За его плечами - 30 лет истории, и каждый член команды имел свое представление о том, как должен вести себя герой с таким багажом.

Каждый разработчик по-своему воспринимал тридцатилетнюю историю Леона. Мне постоянно приходилось слышать: "В этой ситуации Леон повел бы себя иначе!" Споров о его внутреннем мире и характере было гораздо больше, чем о внешности. В итоге, после долгих обсуждений, мы пришли к консенсусу, который удовлетворил всех. И я надеюсь, что, встретив Леона в игре, каждый игрок сможет увидеть в нем что-то свое.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Windows (Steam).

lucsses
повзрослевшего Леона

Я чего то не думал, что до этого Леон совсем пацаном был.

3
AmbivalentHelio

Во второй части он пацан, новичок!!!

Nettelarre

Не ну в 2 ремаке он совсем прям юн по внешке
В той же 4ке уже прям взрослый

нитгитлистер

бедные сценаристы. сколько раз им приходилось переписывать моменты....

3
Barred

Как-как? В угоду японским девочкам - с обязательной челкой)