Директор Resident Evil Requiem рассказал, почему разработчики решили вернуть Раккун-Сити

Команда Checkpoint Gaming недавно получила возможность взять интервью у Масато Кумадзавы, директора игры, ответственного за Resident Evil: Requiem. В интервью Кумазава обсудил решение вернуться в Раккун-Сити. Гейм-директор отметил, что одной из ключевых целей разработки стало выполнение давних просьб фанатов, которые не раз выражали желание вновь оказаться в Раккун-Сити.

Прежде всего, хочу сказать, что серия Resident Evil за эти годы породила множество игр, действие которых разворачивалось в самых разных ситуациях, со вспышками заболеваний в разных частях света. Когда мы размышляли о том, в каком направлении двигаться дальше и какую историю мы хотим рассказать, мы также обращались к более ранним играм, таким как 7 и Village.



В этих играх мы полностью отошли от Раккун-Сити и Umbrella и попробовали что-то совершенно иное. Но в конечном итоге мы пришли к выводу, что, возможно, нам стоит вернуться. Дать фанатам то, чего они хотели. Именно поэтому мы вернули Раккун-Сити.

Кумазава подчеркнул, что Раккун-Сити не будет единственным местом действия Resident Evil: Requiem. Более того, разработчики экспериментируют с различными концепциями, чтобы удивить даже игроков, уже знакомых с Раккун-Сити, и снова и снова вызывать у них страх.

Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Switch 2 и Xbox Series X/S.