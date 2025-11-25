ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 539 оценок

Директор Resident Evil Requiem рассказал, почему разработчики решили вернуть Раккун-Сити

monk70 monk70

Команда Checkpoint Gaming недавно получила возможность взять интервью у Масато Кумадзавы, директора игры, ответственного за Resident Evil: Requiem. В интервью Кумазава обсудил решение вернуться в Раккун-Сити. Гейм-директор отметил, что одной из ключевых целей разработки стало выполнение давних просьб фанатов, которые не раз выражали желание вновь оказаться в Раккун-Сити.

Прежде всего, хочу сказать, что серия Resident Evil за эти годы породила множество игр, действие которых разворачивалось в самых разных ситуациях, со вспышками заболеваний в разных частях света. Когда мы размышляли о том, в каком направлении двигаться дальше и какую историю мы хотим рассказать, мы также обращались к более ранним играм, таким как 7 и Village.

В этих играх мы полностью отошли от Раккун-Сити и Umbrella и попробовали что-то совершенно иное. Но в конечном итоге мы пришли к выводу, что, возможно, нам стоит вернуться. Дать фанатам то, чего они хотели. Именно поэтому мы вернули Раккун-Сити.

Кумазава подчеркнул, что Раккун-Сити не будет единственным местом действия Resident Evil: Requiem. Более того, разработчики экспериментируют с различными концепциями, чтобы удивить даже игроков, уже знакомых с Раккун-Сити, и снова и снова вызывать у них страх.

Resident Evil: Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Switch 2 и Xbox Series X/S.

17
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
hhdfhhh

Эта ракун сити во сне скоро будет сниться

4
AlexFoRestor

Ракун сити и дурак вернуть может, а слабо новый резик сделать в Воронеже например?

3
Otavek

В Новосибирске, как раз там целая сеть клиник с названием Umbrella

CyberDark

Потому что исписались сценаристы, фантазии не хватает, а деньги делать как то нужно

1
ДЕНИСКА_омск

пачиму пачиму - монетизируем ностальгию вот пачиму