Директор Resident Evil Requiem высмеял фейковую утечку с одноглазым Леоном

Официальное раскрытие Леона Кеннеди как второго протагониста в Resident Evil Requiem на The Game Awards позволило разработчикам наконец-то с юмором отреагировать на многочисленные утечки, месяцами будоражившие сообщество. Особенно досталось самому настойчивому фейку - образу Леона в пиратской повязке на глазу.
Коши Наканиши, директор проекта, опубликовал в своем официальном аккаунте юмористическую фотографию, где он с повязкой на глазу стоит рядом с тем самым фейковым Леоном. Подпись к изображению гласит:
Простите, что заставили вас ждать! Наконец-то мы можем говорить о другом главном герое Resident Evil: Requiem - Леоне! Следите за дальнейшей официальной информацией и остерегайтесь фейковых новостей.
Интересно, что фейковый образ Леона в повязке, судя по всему, серьезно задел команду разработчиков своей живучестью. Ранее, в одном из интервью, продюсер игры Масато Кумадзава также отдельно упомянул этот фейк, назвав его "творческим, но очень далеким от реальности.
Какой же классный образ ему в итоге сделали. И доп. костюмы хоть адекватные, в отличие от ремейка 4-ки.
адой в глаз или с вескером раз - леон выбрал первое.
И понеслась реклама игры на один раз, барыги они такие барыги
Но фейк и вправду был довольно правдоподобным и даже я в него поверел! Это не очередной шизоидный и выдуманный на пустом месте инсайд про выход Халф Лайф 3!
Если что господа разрабы пару месяцев назад разводили руками и говорили, бла-бла-бла Леон не подходит на роль главного героя РЕ9, бла-бла-бла он слишком крут и монстры будут его бояться...
Resident evil 0 Remake 2027?
Шутка удалась.)))
А в игре он глаза лишится 100%
Снейк ?)
да, чего хотел?