Директор Resident Evil Requiem высмеял фейковую утечку с одноглазым Леоном

Официальное раскрытие Леона Кеннеди как второго протагониста в Resident Evil Requiem на The Game Awards позволило разработчикам наконец-то с юмором отреагировать на многочисленные утечки, месяцами будоражившие сообщество. Особенно досталось самому настойчивому фейку - образу Леона в пиратской повязке на глазу.

Коши Наканиши, директор проекта, опубликовал в своем официальном аккаунте юмористическую фотографию, где он с повязкой на глазу стоит рядом с тем самым фейковым Леоном. Подпись к изображению гласит:

Простите, что заставили вас ждать! Наконец-то мы можем говорить о другом главном герое Resident Evil: Requiem - Леоне! Следите за дальнейшей официальной информацией и остерегайтесь фейковых новостей.

Интересно, что фейковый образ Леона в повязке, судя по всему, серьезно задел команду разработчиков своей живучестью. Ранее, в одном из интервью, продюсер игры Масато Кумадзава также отдельно упомянул этот фейк, назвав его "творческим, но очень далеким от реальности.