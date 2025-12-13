ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 562 оценки

Директор Resident Evil Requiem высмеял фейковую утечку с одноглазым Леоном

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальное раскрытие Леона Кеннеди как второго протагониста в Resident Evil Requiem на The Game Awards позволило разработчикам наконец-то с юмором отреагировать на многочисленные утечки, месяцами будоражившие сообщество. Особенно досталось самому настойчивому фейку - образу Леона в пиратской повязке на глазу.

Коши Наканиши, директор проекта, опубликовал в своем официальном аккаунте юмористическую фотографию, где он с повязкой на глазу стоит рядом с тем самым фейковым Леоном. Подпись к изображению гласит:

Простите, что заставили вас ждать! Наконец-то мы можем говорить о другом главном герое Resident Evil: Requiem - Леоне! Следите за дальнейшей официальной информацией и остерегайтесь фейковых новостей.

Интересно, что фейковый образ Леона в повязке, судя по всему, серьезно задел команду разработчиков своей живучестью. Ранее, в одном из интервью, продюсер игры Масато Кумадзава также отдельно упомянул этот фейк, назвав его "творческим, но очень далеким от реальности.

Комментарии:  10
Sanji312

Какой же классный образ ему в итоге сделали. И доп. костюмы хоть адекватные, в отличие от ремейка 4-ки.

jax baron

адой в глаз или с вескером раз - леон выбрал первое.

Who am I really

И понеслась реклама игры на один раз, барыги они такие барыги

FilthyZachary

Но фейк и вправду был довольно правдоподобным и даже я в него поверел! Это не очередной шизоидный и выдуманный на пустом месте инсайд про выход Халф Лайф 3!

CyberDark

Если что господа разрабы пару месяцев назад разводили руками и говорили, бла-бла-бла Леон не подходит на роль главного героя РЕ9, бла-бла-бла он слишком крут и монстры будут его бояться...

Buriii Berry

Resident evil 0 Remake 2027?

SOLUS5678

Шутка удалась.)))

Azimut zvuk

А в игре он глаза лишится 100%

жифорсник

Снейк ?)

Snake Snaake Snaaaaaake

да, чего хотел?

