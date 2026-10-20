Диски на PS5 отлично продаются вопреки планам Sony - топ возглавила Resident Evil Requiem

Аналитики из портала Alinea Analytics опубликовали новый отчет, который они посвятили состоянию рынка физических версий игр на консолях PlayStation 5 за 2026 год. Несмотря на курс руководства Sony на постепенный отказ от дисководов к 2028 году и неоднозначные отзывы игроков, дисковые издания продолжают приносить издателям колоссальные доходы. Только за этот год продажи физических копий новых релизов на PS5 превысили $655 миллионов.

Что интересно, лидером розничных продаж стал Resident Evil Requiem от Capcom. Новый хоррор разошелся тиражом в 1,3 миллиона физических копий на PlayStation, принеся свыше $92,3 млн выручки. На дисковые издания пришлось 30,2% всех доходов новинки на платформе Sony. Только дисковые копии Requiem для PS5 заработали в 1,8 раза больше, чем совокупные продажи игры на всех устройствах Xbox, включая физические и цифровые копии для ПК и консолей.

Вторую строчку среди физических релизов удерживает эксклюзив Marvel’s Wolverine от Insomniac Games. Из 2,6 миллиона проданных копий почти 800 тысяч пришлись на диски, обеспечив разработчикам $64,6 млн - около 32,3% совокупной выручки тайтла. В список самых кассовых дисковых новинок также вошли японские хиты Capcom — Pragmata - 442 тыс. дисков, $26,4 млн, и Onimusha: Way of the Sword - 423 тыс. дисков, $30,2 млн. В обоих проектах доля розничных дисков составила внушительные 44% от общего тиража.

Аналитики отмечают, что высокая доля дисков сохраняется преимущественно в одиночных сюжетных AAA-играх и релизах, ориентированных на японский рынок. Там приверженность физическим копиям глубоко укоренена в потребительской культуре, несмотря на попытки платформодержателя продвигать цифровую версию PS5 и высокий ценник на съемный дисковод.

На противоположном полюсе оказались спортивные симуляторы. У главного кассового хита года FC 27 ($727,9 млн общей выручки) на диски пришлось лишь 8,9% дохода, а у NBA 2K27 этот показатель упал до 4,6% из-за ориентации игроков на цифровые бонусы для сетевых режимов.

Sony стремится полностью перейти на цифровой формат к 2028 году ради устранения расходов на ритейл и ликвидации рынка перепродажи б/у дисков. Однако именно ядро аудитории сюжетных блокбастеров — наиболее вовлеченные и платящие игроки — продолжает массово покупать игры на физических носителях.