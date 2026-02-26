ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 742 оценки

Дисковый апокалипсис: в США почти полностью раскупили физические издания Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

Физические копии Resident Evil Requiem в США стали настоящим дефицитом: по данным портала IGN, игра практически полностью распродана у крупнейших ритейлеров, таких как Best Buy и GameStop. Версии для Xbox и лимитированные стилбуки полностью исчезли из продажи, а последние копии для PS5 и Switch 2 еще можно встретить лишь в Walmart и на Amazon..

Профильная пресса встретила новинку восторженно — первые обзоры, вышедшие 25 февраля, пестрят крайне высокими оценками. Критики называют игру «любовным письмом фанатам», отмечая возвращение густой атмосферы страха и классических пугающих зомби. Новый хоррор от Capcom — уверенный претендент на звание главного хита года, который полностью оправдывает ожидания фанатов.

Журналисты остались довольны оптимизацией Resident Evil: Requiem на ПК

Релиз хоррора состоится 27 февраля на всех актуальных системах и Switch 2. Благодаря активной функции предзагрузки игроки смогут начать прохождение сразу после открытия доступа со стороны Capcom.

13
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Alex Energy

Хватит новостей уже, надоело

9
Семафор

Ну шо пионеры.

«К просмотру прохождения на ютубе будь готов!» — «Всегда готов!»

4
sa1958

Ну и ладненько.

2
Котян Сутоевич

Ну и ладненько.

Геральт Батькович Котян Сутоевич

и ладненько ну

sa1958 Котян Сутоевич

Приветик, давно не виделись.

DemandingRufus

А ведь это всего лишь линейный хоррор-шутер на 10 часов. 3 из которых- симулятор ходьбы.

Если вы прям фанат, для которого Резьба 9 главный релиз года, то стоит и купить, но остальным лучше хорошо подумать, а не тратить деньги.

2
Simple Jack

ТЫ че, там еще 50 часов ключики искать надо будет

1
Yurkiykot

Всяко лучше онлайн дрочева и игр с открытым миром на 100 часов.

5
PuaJl4eJl

В принципе игра хороша,только вот Грейс показалась мне какой-то лапочкой - всего боится,каждого шороха,как её вообще в ФБР взяли,пусть даже аналитиком.А вот Леон конечно невероятно крут и с топориком придумали - молодцы и с бензопилой- что её можно подбирать,короче за Леона по веселее думаю играть )

kolinmah

Работала в ФБР под прикрытием в борделе))

xmyr4ik

Посмотрел первые минуты Геймплея за девушку , как то не понравились скримеры в начале при наподении зомби , как то думаю за девушку будет скучновато играть , но пока что рано судить надо играть

Рикочико

В ФБР дефицит кадров, так как одни и те же персонажи из части в часть кочуют.

Рикочико

Надо не забыть сегодня диск с Робокопом забрать. Напомните пожалуйста. 🙏

hellosf

Не удивительно,насколько шикарен был ре4р, у многих ожидания от игры завышены.