Дисковый апокалипсис: в США почти полностью раскупили физические издания Resident Evil Requiem

Физические копии Resident Evil Requiem в США стали настоящим дефицитом: по данным портала IGN, игра практически полностью распродана у крупнейших ритейлеров, таких как Best Buy и GameStop. Версии для Xbox и лимитированные стилбуки полностью исчезли из продажи, а последние копии для PS5 и Switch 2 еще можно встретить лишь в Walmart и на Amazon..
Профильная пресса встретила новинку восторженно — первые обзоры, вышедшие 25 февраля, пестрят крайне высокими оценками. Критики называют игру «любовным письмом фанатам», отмечая возвращение густой атмосферы страха и классических пугающих зомби. Новый хоррор от Capcom — уверенный претендент на звание главного хита года, который полностью оправдывает ожидания фанатов.
Релиз хоррора состоится 27 февраля на всех актуальных системах и Switch 2. Благодаря активной функции предзагрузки игроки смогут начать прохождение сразу после открытия доступа со стороны Capcom.
А ведь это всего лишь линейный хоррор-шутер на 10 часов. 3 из которых- симулятор ходьбы.
Если вы прям фанат, для которого Резьба 9 главный релиз года, то стоит и купить, но остальным лучше хорошо подумать, а не тратить деньги.
ТЫ че, там еще 50 часов ключики искать надо будет
Всяко лучше онлайн дрочева и игр с открытым миром на 100 часов.
В принципе игра хороша,только вот Грейс показалась мне какой-то лапочкой - всего боится,каждого шороха,как её вообще в ФБР взяли,пусть даже аналитиком.А вот Леон конечно невероятно крут и с топориком придумали - молодцы и с бензопилой- что её можно подбирать,короче за Леона по веселее думаю играть )
Работала в ФБР под прикрытием в борделе))
Посмотрел первые минуты Геймплея за девушку , как то не понравились скримеры в начале при наподении зомби , как то думаю за девушку будет скучновато играть , но пока что рано судить надо играть
В ФБР дефицит кадров, так как одни и те же персонажи из части в часть кочуют.
Не удивительно,насколько шикарен был ре4р, у многих ожидания от игры завышены.