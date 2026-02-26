Дисковый апокалипсис: в США почти полностью раскупили физические издания Resident Evil Requiem

Физические копии Resident Evil Requiem в США стали настоящим дефицитом: по данным портала IGN, игра практически полностью распродана у крупнейших ритейлеров, таких как Best Buy и GameStop. Версии для Xbox и лимитированные стилбуки полностью исчезли из продажи, а последние копии для PS5 и Switch 2 еще можно встретить лишь в Walmart и на Amazon..

Профильная пресса встретила новинку восторженно — первые обзоры, вышедшие 25 февраля, пестрят крайне высокими оценками. Критики называют игру «любовным письмом фанатам», отмечая возвращение густой атмосферы страха и классических пугающих зомби. Новый хоррор от Capcom — уверенный претендент на звание главного хита года, который полностью оправдывает ожидания фанатов.

Релиз хоррора состоится 27 февраля на всех актуальных системах и Switch 2. Благодаря активной функции предзагрузки игроки смогут начать прохождение сразу после открытия доступа со стороны Capcom.