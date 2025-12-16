ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 563 оценки

Дизайн Леона в Resident Evil: Requiem создавался с учетом мнения сотрудниц Capcom

Your Hair is Beautiful Your Hair is Beautiful

В интервью с японским изданием Famitsu продюсер Resident Evil: Requiem рассказал, что дизайн Леона Кеннеди в игре создавался с учетом мнения его женских коллег.

По словам Масато Кумадзавы, продюсера игры, в Capcom есть немало женщин, которые сходят с ума при виде Леона, поэтому его внешность в Requiem создавалась не без их участия:

Famitsu: Леон очевидно поменялся с возрастом. Какое "направление" вы взяли для его текущего дизайна?
Кумадзава: Среди наших сотрудников есть много девушек, которые сильно фанатеют от Леона. Так что мы получили довольно много... отзывов касательно его внешности, да.

Так что если вы считаете, что дизайн Леона в игре более чем удался, то можете за это поблагодарить прекрасный пол. Уж что-что, а у сотрудницы Capcom явно мыслят в красоте зрелого мужчины.

Resident Evil: Requiem выходит 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC.

34
27
Комментарии:  27
shecter

Зато на мнения мужиков там положили и тут как раз начинается подлизание всяким дегенератам из меньшинств,иначе мне непонятна эта серая мышь в роли гг.

12
North235

Сделать хоррор с Леоном в главной роли невозможно - этот мужик уже ничего не боится. Там либо экшн-боевик надо было делать, либо менять гг. Так что их выбор оправдан с логической точки зрения.

3
Alex UnderSun

ой иди ты на...

5
pandore North235

крыс редфилд тоже,но его пихают во все части.

Святой Джо

Так что если вы считаете, что дизайн Леона в игре более чем удался, то можете за это поблагодарить прекрасный пол.

ок. У меня прекрасный пол в квартире. Поблагодарил его.

8
MNM 777

Левон еще покажет себя в этой и новых частях

4
The blackwood Trader

А не многовато ему лет такие чёлки носить?

4
Alex UnderSun

Пусть носит , тебе то что ??? Какая разница сколько лет , волосы растут и уже хорошо !!!

The blackwood Trader Alex UnderSun

Выглядит, как престарелый жигало.))

pandore

генри кавил и старый китаец скрестили в нейросети

3
Celsiy

И сделали "Супергёрл"...

1
Alex UnderSun

Да вся команда молодцы . игра будет шикарная . спасибо CAPCOM))))

1
SOLUS5678

Спасибо сотрудницам Капком.)

Авраам Линкольн
Дизайн Леона в Resident Evil: Requiem создавался с учетом мнения сотрудниц Capcom

А, ну теперь понятно, кто и почему зацензурил и убрал БАЗОВЫЕ пошлые и сексистские шутки Леона про женщин, про сиськи, флирт и прочие штуки. Фемки подрезали яйки Леону и сделали из него соевого, стерильного мальчика, а теперь уже и пенсионера, который боится даже смотреть на женщин, не то что шутить над ними, чтобы не дай Бог их не обидеть! Стыдоба!

MINIMALISM

Бабам дизайн мужиков можно доверять, но не женщин. Молодцы Capcom