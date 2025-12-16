Дизайн Леона в Resident Evil: Requiem создавался с учетом мнения сотрудниц Capcom

В интервью с японским изданием Famitsu продюсер Resident Evil: Requiem рассказал, что дизайн Леона Кеннеди в игре создавался с учетом мнения его женских коллег.

По словам Масато Кумадзавы, продюсера игры, в Capcom есть немало женщин, которые сходят с ума при виде Леона, поэтому его внешность в Requiem создавалась не без их участия:

Famitsu: Леон очевидно поменялся с возрастом. Какое "направление" вы взяли для его текущего дизайна?

Кумадзава: Среди наших сотрудников есть много девушек, которые сильно фанатеют от Леона. Так что мы получили довольно много... отзывов касательно его внешности, да.

Так что если вы считаете, что дизайн Леона в игре более чем удался, то можете за это поблагодарить прекрасный пол. Уж что-что, а у сотрудницы Capcom явно мыслят в красоте зрелого мужчины.

Resident Evil: Requiem выходит 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC.