Дизайн Леона в Resident Evil: Requiem создавался с учетом мнения сотрудниц Capcom

В интервью с японским изданием Famitsu продюсер Resident Evil: Requiem рассказал, что дизайн Леона Кеннеди в игре создавался с учетом мнения его женских коллег.
По словам Масато Кумадзавы, продюсера игры, в Capcom есть немало женщин, которые сходят с ума при виде Леона, поэтому его внешность в Requiem создавалась не без их участия:
Famitsu: Леон очевидно поменялся с возрастом. Какое "направление" вы взяли для его текущего дизайна?
Кумадзава: Среди наших сотрудников есть много девушек, которые сильно фанатеют от Леона. Так что мы получили довольно много... отзывов касательно его внешности, да.
Так что если вы считаете, что дизайн Леона в игре более чем удался, то можете за это поблагодарить прекрасный пол. Уж что-что, а у сотрудницы Capcom явно мыслят в красоте зрелого мужчины.
Resident Evil: Requiem выходит 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC.
Зато на мнения мужиков там положили и тут как раз начинается подлизание всяким дегенератам из меньшинств,иначе мне непонятна эта серая мышь в роли гг.
Сделать хоррор с Леоном в главной роли невозможно - этот мужик уже ничего не боится. Там либо экшн-боевик надо было делать, либо менять гг. Так что их выбор оправдан с логической точки зрения.
ой иди ты на...
крыс редфилд тоже,но его пихают во все части.
ок. У меня прекрасный пол в квартире. Поблагодарил его.
Левон еще покажет себя в этой и новых частях
А не многовато ему лет такие чёлки носить?
Пусть носит , тебе то что ??? Какая разница сколько лет , волосы растут и уже хорошо !!!
Выглядит, как престарелый жигало.))
генри кавил и старый китаец скрестили в нейросети
И сделали "Супергёрл"...
Да вся команда молодцы . игра будет шикарная . спасибо CAPCOM))))
Спасибо сотрудницам Капком.)
А, ну теперь понятно, кто и почему зацензурил и убрал БАЗОВЫЕ пошлые и сексистские шутки Леона про женщин, про сиськи, флирт и прочие штуки. Фемки подрезали яйки Леону и сделали из него соевого, стерильного мальчика, а теперь уже и пенсионера, который боится даже смотреть на женщин, не то что шутить над ними, чтобы не дай Бог их не обидеть! Стыдоба!
Бабам дизайн мужиков можно доверять, но не женщин. Молодцы Capcom