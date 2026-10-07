DLC для Resident Evil Requiem выйдет в конце 2027 года - ремейк Code Veronica и RE1 находятся в активной разработке

Недавно сам сценарист грядущего дополнения для Resident Evil Requiem случайно проговорился про сюжет, что дало новый повод инсайдерам раскрыть будущие планы Capcom. Сейчас японская команда активно трудится сразу над несколькими играми в серии Resident Evil и уделяет большое внимание разработке крупного DLC, но его релиз придется подождать до следующего года. Расширение для Resident Evil Requiem оказалось слишком масштабным даже для команды ветеранов.

Популярный инсайдер Dusk Golem у себя на страничке сообщил, что релиз сюжетного дополнения для Resident Evil Requiem запланирован на только на конец 2027 года. За его создание отвечают команды M-Two и K2, ранее выпустившие признанное дополнение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. Изначально разработчики планировали небольшой сюжетный эпизод, однако на фоне колоссального успеха девятой части Capcom расширила бюджет и амбиции проекта. Если верить утечке. подолжительность DLC составит от 4 до 6 часов.

Сюжет аддона вернет игроков в знаменитый особняк Спенсера в Арклейских горах. Этот уровень изначально создавался для основной кампании Requiem, но был вырезан на этапе полировки и теперь переработан в полноценную самостоятельную историю.

Параллельно с DLC в активной разработке находятся сразу два проекта — уже официально анонсированный ремейк Resident Evil Code: Veronica и обновленная версия самой первой Resident Evil. Поскольку особняк Спенсера фигурирует и в дополнении для Requiem, и в ремейке RE1, авторы объединили усилия, чтобы создать максимально детализированную и каноничную версию поместья на движке RE Engine для обеих игр.

По словам инсайдера, из-за относительного долгого отсутствия релизом и сторонних спин-оффов Capcom дала зеленый свет крупным дополнениям как для девятой части, так и для будущей Code: Veronica, чтобы удерживать интерес фанатов между номерными релизами.

Плотный график производства объясняет, почему Capcom сосредоточена на текущей линейке и не спешит заглядывать слишком далеко вперед — напомним, ранее известные инсайдеры открестились от обсуждения Resident Evil 10 и слухов об участии Клэр Редфилд, назвав любые утечки о десятой части безосновательными.