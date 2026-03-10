ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 489 оценок

Для Resident Evil Requiem готовят сюжетное дополнение, мини-игру и фоторежим

butcher69 butcher69

Геймдиректор Коси Наканиси обратился к сообществу игроков и поблагодарил поклонников за тёплый приём Resident Evil Requiem. По его словам, хоррор уже разошёлся тиражом более пяти миллионов копий.

Разработчики из Capcom планируют активно поддерживать игру новым контентом. В частности, в разработке находится сюжетное дополнение, которое позволит глубже погрузиться в мир Requiem и расширит историю проекта. Наканиси отметил, что создание DLC займёт некоторое время, поэтому игрокам придётся запастись терпением.

При этом уже в ближайшие месяцы ожидается бесплатное обновление. Примерно в мае разработчики добавят в игру новую мини-игру, подробности о которой пока держатся в секрете.

Кроме того, в будущем в Resident Evil Requiem появится долгожданный фоторежим — функция, о которой давно просили поклонники серии.

SERGEY-SP

лишь бы длс не про алису!Смысл про неё делать там и так всё с ней понятно!Надеюсь крутое длс будет с клер либо с джилл!Может за криса!

Roflanders

Как насчет ползунка для настройки ФОВа? Оригинальный угол совершенно неиграбельный.

вортигонт вортигонтович

Во во нехватка контента чувствуется, если будут режимы и сложности как в резике2 тогда я перепройду уже на платину а то деадпи расплакался что нет режимов

KeyMaelorin

Сколько 1,2 длс будет всего. Знаете, не знаете.

VLADISLAV_RE4

Я думаю, что сюжетное DLC будет или про АЛИСУ (мать ГРЭЙС) или про Криса. 🤔

