Для Resident Evil Requiem готовят сюжетное дополнение, мини-игру и фоторежим

Геймдиректор Коси Наканиси обратился к сообществу игроков и поблагодарил поклонников за тёплый приём Resident Evil Requiem. По его словам, хоррор уже разошёлся тиражом более пяти миллионов копий.

Разработчики из Capcom планируют активно поддерживать игру новым контентом. В частности, в разработке находится сюжетное дополнение, которое позволит глубже погрузиться в мир Requiem и расширит историю проекта. Наканиси отметил, что создание DLC займёт некоторое время, поэтому игрокам придётся запастись терпением.

При этом уже в ближайшие месяцы ожидается бесплатное обновление. Примерно в мае разработчики добавят в игру новую мини-игру, подробности о которой пока держатся в секрете.

Кроме того, в будущем в Resident Evil Requiem появится долгожданный фоторежим — функция, о которой давно просили поклонники серии.