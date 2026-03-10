Для Resident Evil Requiem готовят сюжетное дополнение, мини-игру и фоторежим

Геймдиректор Коси Наканиси обратился к сообществу игроков и поблагодарил поклонников за тёплый приём Resident Evil Requiem. По его словам, хоррор уже разошёлся тиражом более пяти миллионов копий.
Разработчики из Capcom планируют активно поддерживать игру новым контентом. В частности, в разработке находится сюжетное дополнение, которое позволит глубже погрузиться в мир Requiem и расширит историю проекта. Наканиси отметил, что создание DLC займёт некоторое время, поэтому игрокам придётся запастись терпением.
При этом уже в ближайшие месяцы ожидается бесплатное обновление. Примерно в мае разработчики добавят в игру новую мини-игру, подробности о которой пока держатся в секрете.
Кроме того, в будущем в Resident Evil Requiem появится долгожданный фоторежим — функция, о которой давно просили поклонники серии.
лишь бы длс не про алису!Смысл про неё делать там и так всё с ней понятно!Надеюсь крутое длс будет с клер либо с джилл!Может за криса!
Как насчет ползунка для настройки ФОВа? Оригинальный угол совершенно неиграбельный.
Во во нехватка контента чувствуется, если будут режимы и сложности как в резике2 тогда я перепройду уже на платину а то деадпи расплакался что нет режимов
Сколько 1,2 длс будет всего. Знаете, не знаете.
Я думаю, что сюжетное DLC будет или про АЛИСУ (мать ГРЭЙС) или про Криса. 🤔