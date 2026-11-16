Для Resident Evil Requiem вышел мод, позволяющий играть вдвоём на одном ПК с разделённым экраном

Энтузиаст под ником Haze7714-NoFinalLevel выпустил экспериментальную модификацию RE9 Co-op для Resident Evil Requiem, добавляющую полноценный локальный кооператив с вертикальным разделением экрана. Теперь два игрока могут одновременно управлять Грейс Эшкрофт и Леоном Кеннеди на одном компьютере, причём каждый персонаж получает независимое управление, собственную камеру, инвентарь и возможность прицеливания. Модификация также поддерживает выбор костюмов, отдельные настройки бессмертия и бесконечных патронов, а также специальное меню для появления противников из разных глав игры.

На данный момент мод доступен в версии 0.7-preview.11 и находится на ранней стадии публичного тестирования. Автор предупреждает о возможных вылетах, проблемах с использованием ключевых предметов, переключением персонажей и переходами между локациями. Совместимость со всеми главами и полноценным сюжетным прохождением пока не подтверждена. Перед запуском необходимо отключить трассировку лучей и трассировку путей.

Resident Evil Requiem — девятая основная часть знаменитой серии хорроров на выживание от Capcom, события которой разворачиваются спустя десятилетия после катастрофы в Раккун-Сити. В центре сюжета находятся аналитик ФБР Грейс Эшкрофт, расследующая серию загадочных смертей, и опытный правительственный агент Леон С. Кеннеди. Их расследования постепенно переплетаются, раскрывая новые подробности трагедии, связанной с распространением биологического оружия.