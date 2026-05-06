Для Resident Evil Requiem вышел мод, снимающий лимит RT и улучшающий графику, включая PT, освещение и многое другое

Мод RE9 Graphics Enhancement значительно расширяет графические возможности Resident Evil Requiem, снимая ограничение трассировки лучей уровня High и улучшая качество изображения сразу по нескольким направлениям. Решение повышает качество растеризации, дорабатывает глобальное освещение и отражения, а также вносит дополнительные улучшения в режим трассировки путей (Path Tracing).

Главное изменение — снятие ограничений на RT-настройки, что позволяет пользователям получить более детализированное освещение и отражения по сравнению со стандартными параметрами игры. При этом все настройки доступны через интерфейс REFramework, что упрощает управление и настройку.

Мод также включает расширенные параметры теней, экранных отражений (SSR), глобального затенения (SSAO/DFAO) и системы освещения (GI). Отдельное внимание уделено настройкам трассировки лучей и путей, включая управление количеством отскоков лучей, качеством денойзинга и поведением отражений.

Среди дополнительных возможностей — экспериментальная технология Radiance Cache, ускоряющая расчёты освещения, а также поддержка пользовательских профилей и готовых пресетов для быстрого переключения между конфигурациями.

Разработчик предупреждает, что некоторые функции, в частности Radiance Cache, могут вызывать нестабильность или ошибки освещения, поэтому рекомендуется использовать их с осторожностью.

