Для Resident Evil Requiem вышел невероятный мод в стиле Half-Life

Поклонники Resident Evil и Half-Life, сегодня для вас есть действительно нечто впечатляющее. FlamingosPeak Workshop выпустила раннюю версию мода Requiem for Ravenholm, который превращает Resident Evil 9 в игру во вселенной Half-Life.

Этот мод заменяет персонажей, врагов, оружие, объекты и многое другое на аналоги из мира Half-Life. Например, Леон теперь — Гордон Фримен, а Виктор — G-Man.

Хотя это не полноценная тотальная конверсия, мод позволяет хотя бы частично представить, как могла бы выглядеть новая игра серии Half-Life в 2026 году. Однако стоит учитывать, что это версия раннего доступа, поэтому возможны баги и визуальные артефакты. В будущих обновлениях они будут исправлены.

По слухам, Valve может представить следующую часть серии — Half-Life 3 — одновременно с объявлением даты выхода Steam Machine. Однако к этим слухам стоит относиться с осторожностью: в прошлом году подобных разговоров было немало, но ни один из них не подтвердился. Пока Valve не сделает официальное заявление, любые предположения о HL3 лучше воспринимать скептически.

На данный момент Resident Evil Requiem считается одной из самых оптимизированных PC-игр 2026 года. Кроме того, она поддерживает трассировку пути (Path Tracing) в реальном времени. Также доступны отдельные тесты производительности, включая сравнение с DLSS 4.5.