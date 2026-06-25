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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 610 оценок

Для Resident Evil Requiem вышло обновление 1.310 для ПК и консолей

monk70 monk70

Компания Capcom выпустила небольшое обновление для Resident Evil Requiem. Игроки на консолях увидят это как обновление 1.310 для Resident Evil Requiem, и оно изменяет сложность в Leon Must Die Forever, новом режиме, выпущенном два месяца назад.

Список изменений

  • Исправлены некоторые незначительные ошибки.
  • Снижена сложность мини-игр «Леон должен умереть навсегда» (ранг 1) и «Леон должен умереть навсегда» (ранг 2).
  • Улучшены некоторые навыки в дополнительной мини-игре «Леон должен умереть навсегда», что позволяет использовать более разнообразные комбинации усилителей.
  • Значительно повышена вероятность того, что ручные гранаты не будут израсходованы при использовании навыка «Специалист по взрывчатке».
  • Увеличен процент усиления силы атаки для ручных гранат и другого метательного оружия при использовании навыка «Метание+».
  • Увеличена длительность действия навыка «Стратег» и увеличен процент усиления силы атаки.

Помимо сегодняшнего обновления, Capcom работает над DLC для игры, хотя подробности о них пока не разглашаются.

Обновления 9
19
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Crystal_Aeon

Лучшая игра в этом году, гта лежать

18
QueasyRush

мне не понравилась, в демку играл на боксе, да рожи фотореализм, неплохие, но 60 фпс это мыло галимое при повороте камеры, надо было режим 120 сделать, плюс не разобрался что делать и как включать зажигалку в тёмной комнате, даже ру язык не помог

11
AchingGarrison

Да пи@оры все современные разрабы. Выпустите игру,не требующую доработок! Нет- это бизнес,заставляющий перепроходить и перепроходить с патчами!

6