Для Resident Evil Requiem вышло обновление 1.310 для ПК и консолей

Компания Capcom выпустила небольшое обновление для Resident Evil Requiem. Игроки на консолях увидят это как обновление 1.310 для Resident Evil Requiem, и оно изменяет сложность в Leon Must Die Forever, новом режиме, выпущенном два месяца назад.
Список изменений
- Исправлены некоторые незначительные ошибки.
- Снижена сложность мини-игр «Леон должен умереть навсегда» (ранг 1) и «Леон должен умереть навсегда» (ранг 2).
- Улучшены некоторые навыки в дополнительной мини-игре «Леон должен умереть навсегда», что позволяет использовать более разнообразные комбинации усилителей.
- Значительно повышена вероятность того, что ручные гранаты не будут израсходованы при использовании навыка «Специалист по взрывчатке».
- Увеличен процент усиления силы атаки для ручных гранат и другого метательного оружия при использовании навыка «Метание+».
- Увеличена длительность действия навыка «Стратег» и увеличен процент усиления силы атаки.
Помимо сегодняшнего обновления, Capcom работает над DLC для игры, хотя подробности о них пока не разглашаются.
Лучшая игра в этом году, гта лежать
мне не понравилась, в демку играл на боксе, да рожи фотореализм, неплохие, но 60 фпс это мыло галимое при повороте камеры, надо было режим 120 сделать, плюс не разобрался что делать и как включать зажигалку в тёмной комнате, даже ру язык не помог
Да пи@оры все современные разрабы. Выпустите игру,не требующую доработок! Нет- это бизнес,заставляющий перепроходить и перепроходить с патчами!