Для Resident Evil Requiem вышло обновление 1.310 для ПК и консолей

Компания Capcom выпустила небольшое обновление для Resident Evil Requiem. Игроки на консолях увидят это как обновление 1.310 для Resident Evil Requiem, и оно изменяет сложность в Leon Must Die Forever, новом режиме, выпущенном два месяца назад.

Список изменений

Исправлены некоторые незначительные ошибки.

Снижена сложность мини-игр «Леон должен умереть навсегда» (ранг 1) и «Леон должен умереть навсегда» (ранг 2).

Улучшены некоторые навыки в дополнительной мини-игре «Леон должен умереть навсегда», что позволяет использовать более разнообразные комбинации усилителей.

Значительно повышена вероятность того, что ручные гранаты не будут израсходованы при использовании навыка «Специалист по взрывчатке».

Увеличен процент усиления силы атаки для ручных гранат и другого метательного оружия при использовании навыка «Метание+».

Увеличена длительность действия навыка «Стратег» и увеличен процент усиления силы атаки.

Помимо сегодняшнего обновления, Capcom работает над DLC для игры, хотя подробности о них пока не разглашаются.