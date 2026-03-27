Для Resident Evil Requiem вышло обновление с фоторежимом и исправлением ошибок

Компания Capcom объявила выходе обновления для Resident Evil Requiem, которое включает фоторежим, различные исправления и улучшенные выражения лиц.
Примечания к патчу:
- Добавлен фоторежим. Доступ к нему можно получить из меню паузы.
- Исправлена ошибка, из-за которой прогресс был невозможен при определённых условиях.
- Исправлены опечатки в некоторых языках.
- Выражения лиц персонажей в некоторых кат-сценах были скорректированы для лучшей передачи эмоций.
- Исправлен ряд проблем для улучшения игрового процесса.
- Исправлена ошибка, из-за которой игра вылетала при определённых обстоятельствах.
- Только для ПК: исправлены некоторые сбои и визуальные проблемы в некоторых драйверах видеокарт.
Также ведётся работа над мини-игрой и сюжетным дополнением.
Фоторежим-то что дает?
Интересно когда dlc выйдет, ждемс...