Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 779 оценок

Для Resident Evil Requiem вышло обновление с фоторежимом и исправлением ошибок

monk70 monk70

Компания Capcom объявила выходе обновления для Resident Evil Requiem, которое включает фоторежим, различные исправления и улучшенные выражения лиц.

Примечания к патчу:

  • Добавлен фоторежим. Доступ к нему можно получить из меню паузы.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой прогресс был невозможен при определённых условиях.
  • Исправлены опечатки в некоторых языках.
  • Выражения лиц персонажей в некоторых кат-сценах были скорректированы для лучшей передачи эмоций.
  • Исправлен ряд проблем для улучшения игрового процесса.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра вылетала при определённых обстоятельствах.
  • Только для ПК: исправлены некоторые сбои и визуальные проблемы в некоторых драйверах видеокарт.

Также ведётся работа над мини-игрой и сюжетным дополнением.

Комментарии:  10
7
Yoshemitsu

Фоторежим в японской игре

Фоторежим в европейской игре

3
BleederHunt

После пару комнат на этой локации

2
kolinmah

Фоторежим-то что дает?

2
BaGa-HaCkEr

Интересно когда dlc выйдет, ждемс...

1
