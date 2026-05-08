Для Resident Evil: Requiem вышло обновление с режимом Leon Must Die Forever

Компания Capcom неожиданно выпустила новый контент для Resident Evil Requiem. Без предварительного объявления вышло обновление, доступное на всех платформах, где уже доступна игра.

Этот дополнительный режим мини-игры, открывающийся после прохождения сюжета, предлагает вам пройти множество этапов за Леона, открывая при этом эксклюзивные способности усиления. Динамичный экшен отличается от основного сюжетного режима и обладает высокой реиграбельностью. Доступны несколько уровней сложности, включая режим экстремально высокой сложности только для самых уверенных игроков.