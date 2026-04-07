Для самых преданных фанатов: открылся предзаказ фигурки Леона С. Кеннеди в необычном образе

Коллекционеры и фанаты Resident Evil получили новый повод для обсуждений: студии Raccoon City Studio и Super Hero Studio совместно выпустили официальную фигурку Леона С. Кеннеди в необычном и провокационном образе.

Главной особенностью релиза стала версия «избитый Леон в наручниках и одних трусах», ориентированная на самых преданных поклонников. Для тех, кто предпочитает более сдержанный вид, доступна альтернативная версия фигурки в полном костюме.

Фигурки представлены в двух масштабах — 36 см и 24 см, что позволяет коллекционерам выбрать вариант под свои витрины или коллекции. Цена на более смелую версию стартует от €172 (около 15 650 рублей).

Фигурка поражает детализацией: Леон сидит на стуле, поза динамичная и драматичная, а качество исполнения соответствует стандартам Raccoon City Studio и Super Hero Studio. По словам производителей, лимитированный тираж делает релиз особенно привлекательным для коллекционеров.

Этот анонс уже вызвал бурное обсуждение в фанатских сообществах: одни восхищаются смелостью дизайнеров, другие шутят о «БДСМ-мерче» и необычном подходе к образу любимого персонажа.

Заказать фигурку можно через официальный сайт студий, где представлены фотографии обеих версий, подробные характеристики и условия доставки. Для тех, кто любит коллекционировать необычные и лимитированные изделия, это настоящий must-have сезона.