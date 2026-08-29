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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 825 оценок

Джилл Валентайн не появится в DLC для Resident Evil Requiem фаворитка фанатов вернется в ремейках RE1 и RE0

TheSkoofLord TheSkoofLord

Инсайдеры из группы Team Biohazard огорчили фанатов, ожидавших появления Джилл Валентайн в предстоящем дополнении к Resident Evil Requiem. Согласно их данным, культовая героиня пропустит DLC для текущей игры, однако у Capcom на нее совершенно другие, куда более масштабные планы.

По информации инсайдеров, полноценное возвращение Джилл состоится в рамках обновленных ремейков классических частей серии.

Главные детали:

  • Без Джилл в Requiem: Team Biohazard уверенно заявляет, что в DLC для Resident Evil Requiem ждать Джилл Валентайн не стоит.
  • Возвращение в ремейке первой части: Героиня станет одним из ключевых лиц в разрабатываемом ремейке самой первой Resident Evil.
  • Появление в ремейке Resident Evil Zero: Помимо первой части, Джилл может появиться и в ремейке Resident Evil Zero. Это произойдет в том случае, если разработчики решат напрямую связать финал «Нуля» с началом событий в особняке Спенсера.

Хотя фанатам придется подождать её появления в новых дополнениях, перспектива снова сыграть за Джилл в обновленных классических играх серии выглядит крайне многообещающе.

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Комментарии:  25
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Capcom в своем репертуаре делают ремейк ремейка! 😂 Но если серьезно, то ради современной Джилл на движке RE Engine в особняке Спенсера я готов простить им отсутствие в DLC. А вот идея сшить концы «Нуля» и первой части в единую историю звучит реально круто. Ждем официального анонса! И да Джил секси.

30
Jeliya Jam

Дефолтная баба, хз кому она ваще нужна. Не, типа без хейта, но рил, пофиг.

11
Anabioz73

Фаворитка? Но речь же не про Адочку

10
Dexter Morgan butcher
9
Нейтан Дрейк
Это произойдет в том случае, если разработчики решат напрямую связать финал «Нуля» с началом событий в особняке Спенсера.

Он и так связан, там Ребекка из финала 0 приходит прямо в особняк.

7
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