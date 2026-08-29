Джилл Валентайн не появится в DLC для Resident Evil Requiem фаворитка фанатов вернется в ремейках RE1 и RE0

Инсайдеры из группы Team Biohazard огорчили фанатов, ожидавших появления Джилл Валентайн в предстоящем дополнении к Resident Evil Requiem. Согласно их данным, культовая героиня пропустит DLC для текущей игры, однако у Capcom на нее совершенно другие, куда более масштабные планы.
По информации инсайдеров, полноценное возвращение Джилл состоится в рамках обновленных ремейков классических частей серии.
Главные детали:
- Без Джилл в Requiem: Team Biohazard уверенно заявляет, что в DLC для Resident Evil Requiem ждать Джилл Валентайн не стоит.
- Возвращение в ремейке первой части: Героиня станет одним из ключевых лиц в разрабатываемом ремейке самой первой Resident Evil.
- Появление в ремейке Resident Evil Zero: Помимо первой части, Джилл может появиться и в ремейке Resident Evil Zero. Это произойдет в том случае, если разработчики решат напрямую связать финал «Нуля» с началом событий в особняке Спенсера.
Хотя фанатам придется подождать её появления в новых дополнениях, перспектива снова сыграть за Джилл в обновленных классических играх серии выглядит крайне многообещающе.
Capcom в своем репертуаре делают ремейк ремейка! 😂 Но если серьезно, то ради современной Джилл на движке RE Engine в особняке Спенсера я готов простить им отсутствие в DLC. А вот идея сшить концы «Нуля» и первой части в единую историю звучит реально круто. Ждем официального анонса! И да Джил секси.
Дефолтная баба, хз кому она ваще нужна. Не, типа без хейта, но рил, пофиг.
Фаворитка? Но речь же не про Адочку
Он и так связан, там Ребекка из финала 0 приходит прямо в особняк.