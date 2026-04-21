Энтузиаст разрабатывает модификацию с нейросетевым сжатием текстур для Resident Evil Requiem

Пользователь под ником elshrzy опубликовал экспериментальную модификацию RE9 NTC Enabler для хоррора Resident Evil Requiem. Главная цель проекта заключается во внедрении технологии нейросетевого сжатия текстур от компании NVIDIA. Автор надеется, что в будущем это позволит запускать игру в разрешении 4K, потребляя при этом менее 1 гигабайта видеопамяти.

Модификация использует мост на языке C++ для интеграции с движком игры через инструмент REFramework. На данный момент проект находится на этапе 1 и имеет актуальную версию 0.0.2. Разработчик уже успешно внедрил перехватчик памяти, но сейчас инструмент регулярно выдает ошибку 12. Это происходит по той причине, что для полноценной работы технологии необходимы предварительно обученные веса искусственного интеллекта в формате ntc, которые пока отсутствуют.

Из-за аппаратных особенностей технология работает исключительно на видеокартах серии RTX от NVIDIA. Для декодирования текстур требуются физические тензорные ядра. Владельцы графических ускорителей AMD, Intel и серии GTX не смогут воспользоваться данной модификацией, так как инициализация процесса на этих устройствах не поддерживается.

В настоящее время создатель мода ищет специалистов по машинному обучению и работе с форматом ntc. По словам автора, техническая часть работы с кодом уже завершена, и теперь проекту требуется помощь в компиляции текстур игры для устранения ошибки 12. Автор также отметил, что в будущем подобный подход может быть применен к другим проектам на движке RE Engine, если сообществу удастся решить текущие проблемы генерации файлов.