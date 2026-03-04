Энтузиаст занимается разработкой VR-режима для Resident Evil Requiem и, судя по всему, весьма успешно

Новая часть серии хорроров Resident Evil только отшумела релизом и уже успела установить несколько впечатляющих рекордов по активности игроков в Steam. Пока большинство геймеров с прячутся от зомби с бензопилами, уткнувшись в привычные мониторы, самые смелые и технически подкованные пользователи решили полностью стереть границу между собой и жуткими локациями из уничтоженного Раккун-сити.

Знаменитый в игровом сообществе энтузиаст Praydog начал адаптацию Resident Evil Requiem под шлемы виртуальной реальности. Поражает то, насколько быстро автору удалось перенести свежий хит в VR. Ядро базовых механик получилось «завести» и адаптировать под гарнитуры всего через пару дней после официального старта продаж игры.

В данный момент мод находится на этапе крайне ранней и активной разработки. Как сообщается, автор занимается полировкой и борется с багами, вроде раздвоения элементов интерфейса или отсутствия поддержки управления захватом движений - пока в прототипе нужно использовать геймпад или клавиатуру с мышью. Однако даже на этом этапе в такой перспективе игра выглядит просто феноменально. Измененный угол обзора делает каждую стычку с зомби или бегство по узким лабиринтам в разы напряженнее. Первые тестеры проекта уже делятся своими результатами, отмечая, что на мощных системах с видеокартой уровня RTX 4080S при включенном DLSS играбельный VR выдает стабильные 60 FPS.

Ну а пока создатель виртуальной реальности отлаживает свой шедевр, комьюнити классических мододелов трудится не покладая рук, улучшая релизную версию игры на ПК. Советуем заглянуть в наш специальный раздел Файлы для Resident Evil Requiem, где собраны самые актуальные модификации от энтузиастов. Там можно найти полезные инструменты, вроде возможности тонкой настройки FOV и исправления камеры, полезные апдейты для повышения производительности, массу новых стильных и откровенных нарядов например, классическую форму R.P.D. для Леона, а также шуточные моды.