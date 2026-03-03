"Это очень забавно": Ник Апостолидес о фанатской одержимости внешностью Леона в RE Requiem

После триумфальных отзывов прессы и подтверждения отличного технического состояния Resident Evil Requiem, в сети обсуждают новый тренд. Основное внимание фанатов захватила волна «жаркого» контента (thirst traps) с Леоном С. Кеннеди. Вирусная популярность героя настолько выросла, что даже официальные аккаунты Resident Evil, Nintendo и PlayStation включились в игру, поддерживая шутки о его привлекательности.

Ситуацию прокомментировал и голос Леона — актер Ник Апостолидес. В беседе с The Gamer он отметил, что воспринимает такой ажиотаж с юмором. По его словам, это естественная реакция соцсетей на настолько харизматичного и эффектного персонажа, и такая популярность его только радует.

«Понимаете, это побочный эффект роли персонажа, который изначально задуман как невероятно притягательный. Если бы я играл какого-нибудь огра, всё было бы иначе, но Леон — чертовски обаятельный парень, и не симпатизировать ему невозможно. В итоге сеть заполонили мемы, от которых у фанатов "градус зашкаливает". Лично меня эта ситуация только веселит», — признался актер.

История с «вирусным» Леоном лишний раз подтверждает: современный успех Resident Evil строится не только на хорроре, но и на культовых героях, которые живут собственной жизнью в сети. Похоже, Capcom удалось создать не просто качественную игру, но и настоящий поп-культурный феномен, который будет поддерживать интерес к проекту ещё долго после релиза.