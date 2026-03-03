"Это очень забавно": Ник Апостолидес о фанатской одержимости внешностью Леона в RE Requiem

После триумфальных отзывов прессы и подтверждения отличного технического состояния Resident Evil Requiem, в сети обсуждают новый тренд. Основное внимание фанатов захватила волна «жаркого» контента (thirst traps) с Леоном С. Кеннеди. Вирусная популярность героя настолько выросла, что даже официальные аккаунты Resident Evil, Nintendo и PlayStation включились в игру, поддерживая шутки о его привлекательности.
Ситуацию прокомментировал и голос Леона — актер Ник Апостолидес. В беседе с The Gamer он отметил, что воспринимает такой ажиотаж с юмором. По его словам, это естественная реакция соцсетей на настолько харизматичного и эффектного персонажа, и такая популярность его только радует.
«Понимаете, это побочный эффект роли персонажа, который изначально задуман как невероятно притягательный. Если бы я играл какого-нибудь огра, всё было бы иначе, но Леон — чертовски обаятельный парень, и не симпатизировать ему невозможно. В итоге сеть заполонили мемы, от которых у фанатов "градус зашкаливает". Лично меня эта ситуация только веселит», — признался актер.
История с «вирусным» Леоном лишний раз подтверждает: современный успех Resident Evil строится не только на хорроре, но и на культовых героях, которые живут собственной жизнью в сети. Похоже, Capcom удалось создать не просто качественную игру, но и настоящий поп-культурный феномен, который будет поддерживать интерес к проекту ещё долго после релиза.
Ну где там активисты ? Где вся эта тряска с "сексуализацией " ? А да ...это же другое ...
А где в РЕ 9 ты увидел сексуализацию Леона? Разве он там где-то ходит с голым торсом или светит своими трусиками? По-моему в РЕ 9 все персонажи максимально НЕ сексуальные! Леон старый 50 летний дед, а Грейс плоская, как доски на лесопилке!
Для бывшего президента США , вы как то слабо наблюдательны - буквально новость об одержимости внешностью персонажа , да и всякие заявления от фанаток про " укусить за бицепс " и тот ролик в сети с их восторженной реакцией на Леона ) для уставшего 50 летнего оперативника он неплохо так сохранился , да и причёска его явно больше волнует чем борьба с Т вирусом , я к тому что понятие сексуализации впринципе не подходит вымышленным персонажам игр , хватит делать их "реалистичными", а тем более устраивать тряпку по поводу красивых женских персонажей и тем более не нужно намеренно делать их страшными .
Леон должен был бороться с вирусами, а не примкнуть к ним.
Больше нигде никогда и никому я не признаюсь, что являлсЯ фанатом рэзидентивл.
С 2026 - это тотальный зашкварник.
Ну надо же, вот как бывает.