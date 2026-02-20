Фальшивый спойлер о том, что в Resident Evil Requiem Леон женат на Шерри Биркин, переполошил фанатов

Недавно появилась информация, что некоторые игроки уже получили в свои руки диски с Resident Evil Requiem и в сеть стали утекать спойлеры сюжета из игры - включая видео финала и ключевые сюжетные спойлеры - и одной из самых обсуждаемых тем стал романтический поворот с Леоном С. Кеннеди. По данным утечек, в игре Леон женат на Шерри Биркин - той самой девушке из Resident Evil 2 и 6, которая теперь работает агентом и давно выросла. Это вызвало настоящий шквал эмоций: от восторга до ярости и мемов.
Масло в огонь подлил известный ютубер Rock Solid, у которого больше 200 тысяч подписчиков в соцсети X, опубликовавший гневный пост, прикрепив к нему якобы кадр с Леоном и Шерри из игры:
Леон женился на Шерри вместо Ады, Клэр или Эшли. ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО!
Многие фанаты возмутились разницей в возрасте. Во время событий Resident Evil 2 (1998 год) Леону Кеннеди был 21 год, а Шерри Биркин - 12 лет. К счастью, спойлер оказался фейком. Не так давно инсайдер Dusk Golem прямо заявлял, что часть циркулирующих "утечек" - фейковые, включая такие спекуляции. На форумах и в твитах многие подтверждают: видео финала есть, но ничего про свадьбу Леона и Шерри там нет. Это чистый фанатский троллинг/мем.
Кто-то реально думал, что капком воплотит в жизнь фантазии с r34?
Нормальный релиз запланирован на 2028 год, вместе с дополнительной оптимизацией, исправлением ошибок и обычной ценой со скидкой.
Ты совсем того, все последние части были вполне играбельны на старте. Ну разве, что 8 лгала в замке когда мухи были, но блин я играл даже на 3060.
На PS5 Pro отлично работает игра, картинка великолепная, лучшая игра на RE Engine, на ПК будет ещё круче.
не, ну ачё) вечно ждать Аду?! Всё таки зов природы) )
у Леона такое лицо на постере - будто он случайно обрюхатил Шерил и её родители заставили его на ней женится...
её родитель - папа с g вирусом - ну тот точно заставит
Уже хорошо что на Шерри ,а не на Крисе Редфилде например;)
Клэр
Лучшая пассия
А то что Леон умрет в конце от побочек лас плагаса это уже все знают? Или спойлер?
враньё это
Это один из финалов, во втором он выживает и благодаря антидоту возвращает молодость.
Как-то вообще все равно кто на ком женился или женится. Чего угодно можно ожидать даже в реальной жизни, не говоря уж о виртуальной, игровой, кинематографической.
Лол. Тут концовки игры уже в сеть выложили как и весь сюжет а они такие новости придумывают.
Если уж из этого списка, конечно Ада была бы интересна, но с точки зрения характера, Шерри может и лучший вариант. Что касается Эшли, тоже бы интересно смотрелись, а вот Клэр никогда не нравилась.
Погонял немного, по механикам игра ближе всего к RE4 и это прекрасно, анимации шикарные, последнее время из всех, включая японцев, Capcom лучше всех в этом плане.
Леон пдфайл оказывается)) Это обьясняет его холодность по отношению к Клэр, Аде, Эшли))