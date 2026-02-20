ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 710 оценок

Фальшивый спойлер о том, что в Resident Evil Requiem Леон женат на Шерри Биркин, переполошил фанатов

2BLaraSex 2BLaraSex

Недавно появилась информация, что некоторые игроки уже получили в свои руки диски с Resident Evil Requiem и в сеть стали утекать спойлеры сюжета из игры - включая видео финала и ключевые сюжетные спойлеры - и одной из самых обсуждаемых тем стал романтический поворот с Леоном С. Кеннеди. По данным утечек, в игре Леон женат на Шерри Биркин - той самой девушке из Resident Evil 2 и 6, которая теперь работает агентом и давно выросла. Это вызвало настоящий шквал эмоций: от восторга до ярости и мемов.

Масло в огонь подлил известный ютубер Rock Solid, у которого больше 200 тысяч подписчиков в соцсети X, опубликовавший гневный пост, прикрепив к нему якобы кадр с Леоном и Шерри из игры:

Леон женился на Шерри вместо Ады, Клэр или Эшли. ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО!

Многие фанаты возмутились разницей в возрасте. Во время событий Resident Evil 2 (1998 год) Леону Кеннеди был 21 год, а Шерри Биркин - 12 лет. К счастью, спойлер оказался фейком. Не так давно инсайдер Dusk Golem прямо заявлял, что часть циркулирующих "утечек" - фейковые, включая такие спекуляции. На форумах и в твитах многие подтверждают: видео финала есть, но ничего про свадьбу Леона и Шерри там нет. Это чистый фанатский троллинг/мем.

Комментарии:  22
0ncnjqybr

Кто-то реально думал, что капком воплотит в жизнь фантазии с r34?

8
LightheartedYalim

Нормальный релиз запланирован на 2028 год, вместе с дополнительной оптимизацией, исправлением ошибок и обычной ценой со скидкой.

8
Dimitriy S

Ты совсем того, все последние части были вполне играбельны на старте. Ну разве, что 8 лгала в замке когда мухи были, но блин я играл даже на 3060.

1
Kenn1y

На PS5 Pro отлично работает игра, картинка великолепная, лучшая игра на RE Engine, на ПК будет ещё круче.

VITman77

не, ну ачё) вечно ждать Аду?! Всё таки зов природы) )

3
Искусственный интеллeкт

у Леона такое лицо на постере - будто он случайно обрюхатил Шерил и её родители заставили его на ней женится...

3
jax baron

её родитель - папа с g вирусом - ну тот точно заставит

Lvinomord

Уже хорошо что на Шерри ,а не на Крисе Редфилде например;)

2
Беккер5443

Клэр

0ncnjqybr Беккер5443

Лучшая пассия

7
Taicho 0ncnjqybr
3
Black3D

А то что Леон умрет в конце от побочек лас плагаса это уже все знают? Или спойлер?

2
jax baron

враньё это

Kenn1y

Это один из финалов, во втором он выживает и благодаря антидоту возвращает молодость.

Xavier_Rich

Как-то вообще все равно кто на ком женился или женится. Чего угодно можно ожидать даже в реальной жизни, не говоря уж о виртуальной, игровой, кинематографической.

1
MagneticEnnio

Лол. Тут концовки игры уже в сеть выложили как и весь сюжет а они такие новости придумывают.

1
Kenn1y
Леон женился на Шерри вместо Ады, Клэр или Эшли. ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО!

Если уж из этого списка, конечно Ада была бы интересна, но с точки зрения характера, Шерри может и лучший вариант. Что касается Эшли, тоже бы интересно смотрелись, а вот Клэр никогда не нравилась.

Погонял немного, по механикам игра ближе всего к RE4 и это прекрасно, анимации шикарные, последнее время из всех, включая японцев, Capcom лучше всех в этом плане.

1
simiola

Леон пдфайл оказывается)) Это обьясняет его холодность по отношению к Клэр, Аде, Эшли))

1
