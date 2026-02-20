Фальшивый спойлер о том, что в Resident Evil Requiem Леон женат на Шерри Биркин, переполошил фанатов

Недавно появилась информация, что некоторые игроки уже получили в свои руки диски с Resident Evil Requiem и в сеть стали утекать спойлеры сюжета из игры - включая видео финала и ключевые сюжетные спойлеры - и одной из самых обсуждаемых тем стал романтический поворот с Леоном С. Кеннеди. По данным утечек, в игре Леон женат на Шерри Биркин - той самой девушке из Resident Evil 2 и 6, которая теперь работает агентом и давно выросла. Это вызвало настоящий шквал эмоций: от восторга до ярости и мемов.

Масло в огонь подлил известный ютубер Rock Solid, у которого больше 200 тысяч подписчиков в соцсети X, опубликовавший гневный пост, прикрепив к нему якобы кадр с Леоном и Шерри из игры:

Леон женился на Шерри вместо Ады, Клэр или Эшли. ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО!

Многие фанаты возмутились разницей в возрасте. Во время событий Resident Evil 2 (1998 год) Леону Кеннеди был 21 год, а Шерри Биркин - 12 лет. К счастью, спойлер оказался фейком. Не так давно инсайдер Dusk Golem прямо заявлял, что часть циркулирующих "утечек" - фейковые, включая такие спекуляции. На форумах и в твитах многие подтверждают: видео финала есть, но ничего про свадьбу Леона и Шерри там нет. Это чистый фанатский троллинг/мем.