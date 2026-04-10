Фанатов Resident Evil Requiem до сих пор беспокоит вопрос без ответа: почему у Грейс была перебинтована грудь?

С момента выхода Resident Evil: Requiem прошло уже больше месяца, но у фанатов продолжают находиться новые вопросы к сценаристам Capcom. Пользователь Reddit под ником lifewithacamera поделился своей историей, которая вызвала бурную дискуссию: он завершил игру 5 раз, потратил 60 часов и получил платиновый трофей, но один сюжетный момент продолжает "беспокоить" его до сих пор. Речь идет о повязке на груди главной героини, Грейс.

С первого прохождения меня мучает одна деталь. Я ждал объяснения к концу игры, но его не случилось. Неужели я что-то упустил?

В начале игры зомби-полицейский кусает Грейс за руку и позже на месте укуса появляется повязка. Однако после того, как героиню похищает Виктор, и она приходит в себя в медицинском центре, на ее теле обнаруживается новая массивная повязка - прямо на груди, обильно пропитанная кровью.

За все последующее прохождение игра ни разу не объясняет природу этой раны. Грейс ни разу не упоминает о ней, сценарий не дает никаких намеков, а кат-сцены демонстрируют повязку так, будто игрок и так должен знать, откуда она взялась.

Теории разделились. Некоторые предполагают, что это просто "утечка" крови от укуса на руке, так как Грейс какое-то время висела вниз головой. Другие уверены, что это след от дробовика того самого полицейского в отеле (хотя выстрела можно избежать, но на груди все равно появится повязка). Третьи настаивают на хирургическом вмешательстве доктора Гидеона:

В записке Гидеона указано, что он проводил забор крови и ввел Dexifil (иммунодепрессант). Возможно, он неудачно поставил катетер в область груди или сделал надрез для установки порта.

Однако большинство сходится во мнении, что это либо грубая ошибка разработчиков, либо вырезанный кусок сюжета. Сам автор поста подводит итог с иронией:

Зная Resident Evil, я ждал мутации, монстра или хотя бы чего-то странного. Но нет. Просто бинт. Я не могу поверить, что упустил такую деталь после 5 прохождений.

Возможно, Capcom раскроет эту тайну в будущем DLC. А пока рана на груди Грейс остается одним из самых обсуждаемых сюжетных пробелов в новой части серии.