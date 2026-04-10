Фанатов Resident Evil Requiem до сих пор беспокоит вопрос без ответа: почему у Грейс была перебинтована грудь?

С момента выхода Resident Evil: Requiem прошло уже больше месяца, но у фанатов продолжают находиться новые вопросы к сценаристам Capcom. Пользователь Reddit под ником lifewithacamera поделился своей историей, которая вызвала бурную дискуссию: он завершил игру 5 раз, потратил 60 часов и получил платиновый трофей, но один сюжетный момент продолжает "беспокоить" его до сих пор. Речь идет о повязке на груди главной героини, Грейс.
С первого прохождения меня мучает одна деталь. Я ждал объяснения к концу игры, но его не случилось. Неужели я что-то упустил?
В начале игры зомби-полицейский кусает Грейс за руку и позже на месте укуса появляется повязка. Однако после того, как героиню похищает Виктор, и она приходит в себя в медицинском центре, на ее теле обнаруживается новая массивная повязка - прямо на груди, обильно пропитанная кровью.
За все последующее прохождение игра ни разу не объясняет природу этой раны. Грейс ни разу не упоминает о ней, сценарий не дает никаких намеков, а кат-сцены демонстрируют повязку так, будто игрок и так должен знать, откуда она взялась.
Теории разделились. Некоторые предполагают, что это просто "утечка" крови от укуса на руке, так как Грейс какое-то время висела вниз головой. Другие уверены, что это след от дробовика того самого полицейского в отеле (хотя выстрела можно избежать, но на груди все равно появится повязка). Третьи настаивают на хирургическом вмешательстве доктора Гидеона:
В записке Гидеона указано, что он проводил забор крови и ввел Dexifil (иммунодепрессант). Возможно, он неудачно поставил катетер в область груди или сделал надрез для установки порта.
Однако большинство сходится во мнении, что это либо грубая ошибка разработчиков, либо вырезанный кусок сюжета. Сам автор поста подводит итог с иронией:
Зная Resident Evil, я ждал мутации, монстра или хотя бы чего-то странного. Но нет. Просто бинт. Я не могу поверить, что упустил такую деталь после 5 прохождений.
Возможно, Capcom раскроет эту тайну в будущем DLC. А пока рана на груди Грейс остается одним из самых обсуждаемых сюжетных пробелов в новой части серии.
Да игра вся в сюжетных дырах и несостыковках, которые никак не объясняются.
А помните, год назад вышла гениальная Клейр Обскюр, так там потом еще до НГ и фанатов, и хейтеров многое что интересовало, была уйма тем для обсуждения, при том что у игры не было никаких ДЛС.
Здесь, по сути, после релиза прошло 40 дней, душа окончательно отделилась от тела, и вспоминать больше не о чем, кроме переливания из пустого в порожнее.
Абсолютно стерильная конвейерная игра. Даже корейская оффлайн-ММО более живая, чем любой Резидент, где огромный Лор для галочки.
Что непонятного? Он увеличил ей грудь. Парень любит побольше. Не на доску же смотреть.
Ищут то чего нет там где этого нет.