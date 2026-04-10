Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 914 оценок

Фанатов Resident Evil Requiem до сих пор беспокоит вопрос без ответа: почему у Грейс была перебинтована грудь?

С момента выхода Resident Evil: Requiem прошло уже больше месяца, но у фанатов продолжают находиться новые вопросы к сценаристам Capcom. Пользователь Reddit под ником lifewithacamera поделился своей историей, которая вызвала бурную дискуссию: он завершил игру 5 раз, потратил 60 часов и получил платиновый трофей, но один сюжетный момент продолжает "беспокоить" его до сих пор. Речь идет о повязке на груди главной героини, Грейс.

С первого прохождения меня мучает одна деталь. Я ждал объяснения к концу игры, но его не случилось. Неужели я что-то упустил?

В начале игры зомби-полицейский кусает Грейс за руку и позже на месте укуса появляется повязка. Однако после того, как героиню похищает Виктор, и она приходит в себя в медицинском центре, на ее теле обнаруживается новая массивная повязка - прямо на груди, обильно пропитанная кровью.

За все последующее прохождение игра ни разу не объясняет природу этой раны. Грейс ни разу не упоминает о ней, сценарий не дает никаких намеков, а кат-сцены демонстрируют повязку так, будто игрок и так должен знать, откуда она взялась.

Теории разделились. Некоторые предполагают, что это просто "утечка" крови от укуса на руке, так как Грейс какое-то время висела вниз головой. Другие уверены, что это след от дробовика того самого полицейского в отеле (хотя выстрела можно избежать, но на груди все равно появится повязка). Третьи настаивают на хирургическом вмешательстве доктора Гидеона:

В записке Гидеона указано, что он проводил забор крови и ввел Dexifil (иммунодепрессант). Возможно, он неудачно поставил катетер в область груди или сделал надрез для установки порта.

Однако большинство сходится во мнении, что это либо грубая ошибка разработчиков, либо вырезанный кусок сюжета. Сам автор поста подводит итог с иронией:

Зная Resident Evil, я ждал мутации, монстра или хотя бы чего-то странного. Но нет. Просто бинт. Я не могу поверить, что упустил такую деталь после 5 прохождений.

Возможно, Capcom раскроет эту тайну в будущем DLC. А пока рана на груди Грейс остается одним из самых обсуждаемых сюжетных пробелов в новой части серии.

21
HerFinalBoss

Да игра вся в сюжетных дырах и несостыковках, которые никак не объясняются.

Carissa7517
maximus388

А помните, год назад вышла гениальная Клейр Обскюр, так там потом еще до НГ и фанатов, и хейтеров многое что интересовало, была уйма тем для обсуждения, при том что у игры не было никаких ДЛС.

Здесь, по сути, после релиза прошло 40 дней, душа окончательно отделилась от тела, и вспоминать больше не о чем, кроме переливания из пустого в порожнее.
Абсолютно стерильная конвейерная игра. Даже корейская оффлайн-ММО более живая, чем любой Резидент, где огромный Лор для галочки.

NeroTrion
после того, как героиню похищает Виктор, и она приходит в себя в медицинском центре, на ее теле обнаруживается новая массивная повязка - прямо на груди, обильно пропитанная кровью.

Что непонятного? Он увеличил ей грудь. Парень любит побольше. Не на доску же смотреть.

CoolKaz

Ищут то чего нет там где этого нет.

