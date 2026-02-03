ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 655 оценок

Фанаты думают, что Capcom тизерит появление Ады Вонг в Resident Evil Requiem

monk70 monk70

Менее чем за месяц до официального релиза игры вышел совершенно новый трейлер Resident Evil Requiem, который, возможно, намеренно намекает на появление Ады Вонг.

Недавно на YouTube-канале Resident Evil вышел трейлер с живыми актёрами, который рассказывает историю матери и дочери, переживающие вспышку вируса в Раккун-Сити. Однако в конце трейлера показаны два невидимых персонажа, общающихся друг с другом, причём голос последнего очень похож на голос Лили Гао, озвучивающая Аду Вонг в ремейке Resident Evil 4, что потенциально может указывать на то, что на появится в Resident Evil Requiem.

Расшифрованные две реплики диалога звучат так: «Это последний из них. Объект под контролем» и «Принято. Ракун-Сити наш».

Конечно, в настоящее время не подтверждено, говорит ли в трейлере Лили Гао, и уж тем более, вернётся ли Ада в Resident Evil Requiem. В любом случае, будет интересно посмотреть, насколько этот трейлер действительно вдохновлён сюжетом или событиями игры, а также что в нём отражено в связи с инцидентом в Раккун-Сити.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

26
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
6363

Без нее будет не то)

9
dmbarar

я бы понюхал ее трусы

8
Sasha-90
7
dmbarar Sasha-90

зря ты сюда свою фотку скинул

7
Комментарий удален
Густой Туман

Представьте как инкрустирован серебром её куст.

5
dmbarar

я представил и хочу понюхать

5
Мясо с майонезом

фанатам нельзя думать
их думы переходят на не фанатов и вообще в левые новости, по итогу получается большой ком желчи в котором виноваты все, кроме фанатов с их влажными мечтами.
фанаты должны покупать и покупать, но не думать.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Будет Эшли зрелая. Разве ты не захочешь её спасти? Или она сама спасется...

Густой Туман

Ракун-Сити Наш!

1
saa0891

В наемниках могут добавить если тут вообще будет такой режим, хотя опять же то что действия будут проходить в Раккун-Сити и будет Леон это как бы подталкивает к появлению Ады, но ДЛС про Аду уровня ремейка RE 4 тут мне кажется ждать точно не стоит.

KookyPentheus

Позднее за отдельную плату в 100 баксов очень может быть.

Nordairan

Вот тебе и женщина мечты оба питают к друг другу симпатии, но секса видимо так и не случится...

Tommy451

Если Леон не женат на Адочке, и пока он бегает с топором по городу как маньяк, она не ждет его дома с детьми (с внуками?), то я тогда даже не знаю на что Леон потратил свою жизнь...

jackquicksilver

Потрахивал без обязательств Клэр, Эшли, Хелену.

Tommy451 jackquicksilver

Клэр никто не трахал

IY1982

В ролике больше похоже на переговор по рации снайпера с каким-либо отрядом зачистки чем на какой-то намёк на появление Ады

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ