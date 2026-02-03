Фанаты думают, что Capcom тизерит появление Ады Вонг в Resident Evil Requiem

Менее чем за месяц до официального релиза игры вышел совершенно новый трейлер Resident Evil Requiem, который, возможно, намеренно намекает на появление Ады Вонг.

Недавно на YouTube-канале Resident Evil вышел трейлер с живыми актёрами, который рассказывает историю матери и дочери, переживающие вспышку вируса в Раккун-Сити. Однако в конце трейлера показаны два невидимых персонажа, общающихся друг с другом, причём голос последнего очень похож на голос Лили Гао, озвучивающая Аду Вонг в ремейке Resident Evil 4, что потенциально может указывать на то, что на появится в Resident Evil Requiem.

Расшифрованные две реплики диалога звучат так: «Это последний из них. Объект под контролем» и «Принято. Ракун-Сити наш».

Конечно, в настоящее время не подтверждено, говорит ли в трейлере Лили Гао, и уж тем более, вернётся ли Ада в Resident Evil Requiem. В любом случае, будет интересно посмотреть, насколько этот трейлер действительно вдохновлён сюжетом или событиями игры, а также что в нём отражено в связи с инцидентом в Раккун-Сити.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.