Фанаты думают, что Capcom тизерит появление Ады Вонг в Resident Evil Requiem

Менее чем за месяц до официального релиза игры вышел совершенно новый трейлер Resident Evil Requiem, который, возможно, намеренно намекает на появление Ады Вонг.
Недавно на YouTube-канале Resident Evil вышел трейлер с живыми актёрами, который рассказывает историю матери и дочери, переживающие вспышку вируса в Раккун-Сити. Однако в конце трейлера показаны два невидимых персонажа, общающихся друг с другом, причём голос последнего очень похож на голос Лили Гао, озвучивающая Аду Вонг в ремейке Resident Evil 4, что потенциально может указывать на то, что на появится в Resident Evil Requiem.
Расшифрованные две реплики диалога звучат так: «Это последний из них. Объект под контролем» и «Принято. Ракун-Сити наш».
Конечно, в настоящее время не подтверждено, говорит ли в трейлере Лили Гао, и уж тем более, вернётся ли Ада в Resident Evil Requiem. В любом случае, будет интересно посмотреть, насколько этот трейлер действительно вдохновлён сюжетом или событиями игры, а также что в нём отражено в связи с инцидентом в Раккун-Сити.
Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Без нее будет не то)
В наемниках могут добавить если тут вообще будет такой режим, хотя опять же то что действия будут проходить в Раккун-Сити и будет Леон это как бы подталкивает к появлению Ады, но ДЛС про Аду уровня ремейка RE 4 тут мне кажется ждать точно не стоит.
В ролике больше похоже на переговор по рации снайпера с каким-либо отрядом зачистки чем на какой-то намёк на появление Ады