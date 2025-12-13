ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 561 оценка

Фанаты начали строить догадки по поводу возраста Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

После того, как Леон С. Кеннеди был официально подтвержден в качестве второго главного героя Resident Evil Requiem, многие фанаты обратили внимание на его «неизменный» внешний вид, что вызвало оживленную дискуссию: а сколько же лет ему в хронологии франшизы?

Нижеприведенный период дает четкую линию:

  • Resident Evil 2, действие происходит в 1998 году: 21 год
  • Resident Evil 3 (Эпилог), действие происходит в 1998 году: 21 год
  • Resident Evil 4, действие происходит в 2004 году: 27 лет
  • Resident Evil: Degeneration (рус. Обитель зла: Вырождение), полнометражный фильм, действие которого происходит в 2008 году: 31 год
  • Resident Evil: Condemnation (рус. Обитель зла: Проклятие), полнометражный фильм, действие которого происходит в 2011 году: 34 года

Однако с этого момента мнения расходятся:

  • Resident Evil 6, действие которого происходит в 2012 или 2013 году: 36 лет
  • Resident Evil: Vendetta (рус. Обитель зла: Вендетта), полнометражный фильм, действие которого происходит в 2017 году: около 40 лет
  • Resident Evil: Death Island (рус. Обитель зла: Остров смерти), полнометражный фильм, действие которого происходит в 2023 году: около 46 лет

Принимая во внимание, что события Requiem разворачиваются в 2028 году, ему примерно 50–51 год. При этом сами разработчики игры описывают Леона как «икеодзи» (привлекательного зрелого мужчину).

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК и консолях.



Комментарии:  16
ratte88

А размер стопы и члена Леона уже знают? Ну.. почему бы нет?

9
jax baron

ТУТ АДА СРАЗУ начала выяснять в инете

6
Старик Дионисий

В реальном мире есть такие как как Марк О.(54 года).Так что ничего удивительного что герой игры в возрасте выглядит моложе+он вроде как стареет медленнее из-за остатков вируса в организме или что-то такое.

5
Costollom

Всё было хорошо, пока я не увеличил картинку и не увидел лицо.

1
Енот Херсонский

Принимая во внимание, что события Requiem разворачиваются в 2028 году, ему примерно 50–51 год. При этом сами разработчики игры описывают Леона как «икеодзи» (привлекательного зрелого мужчину).

Дак он тут и выглядит на полтинник, че тут гадать то)

4
Александр Гоголев

Смешные люди в комментах, эти фанаты Леона. Им это реально интересно, с таким запалом спорят, боже какой кринж.

2
MrGamerDad

Кто-то писал же в новостях, что ему 48.

1
jax baron

как народу обьяснить что Resident Evil: Death Island и виндета происходит "ДО" 6 части вот сцуко как? там президент живой а в 6 помер

1
Richard Batsbаk

Складывается впечатление, что фансервис в виде Леона - это единственное чего ждут от игры

Ariana Black

Если почитать эти "обсуждения" для многих Лёнька без Ады не канает, и как бы потом не оказалось, что новый преследователь это мутировавшая Ада, а Лёня за ней пришёл. Тогда это будет пиз.....Эта шиза с догадками опасна.

SharpAelinor

🥱

4de

Уже официально подтвердили дату 2026 года событий 9 части. Какие еще теории с возрастом Леона?

