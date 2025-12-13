Фанаты начали строить догадки по поводу возраста Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem

После того, как Леон С. Кеннеди был официально подтвержден в качестве второго главного героя Resident Evil Requiem, многие фанаты обратили внимание на его «неизменный» внешний вид, что вызвало оживленную дискуссию: а сколько же лет ему в хронологии франшизы?

Нижеприведенный период дает четкую линию:

Resident Evil 2, действие происходит в 1998 году: 21 год

Resident Evil 3 (Эпилог), действие происходит в 1998 году: 21 год

Resident Evil 4, действие происходит в 2004 году: 27 лет

Resident Evil: Degeneration (рус. Обитель зла: Вырождение), полнометражный фильм, действие которого происходит в 2008 году: 31 год

Resident Evil: Condemnation (рус. Обитель зла: Проклятие), полнометражный фильм, действие которого происходит в 2011 году: 34 года

Однако с этого момента мнения расходятся:

Resident Evil 6, действие которого происходит в 2012 или 2013 году: 36 лет

Resident Evil: Vendetta (рус. Обитель зла: Вендетта), полнометражный фильм, действие которого происходит в 2017 году: около 40 лет

Resident Evil: Death Island (рус. Обитель зла: Остров смерти), полнометражный фильм, действие которого происходит в 2023 году: около 46 лет

Принимая во внимание, что события Requiem разворачиваются в 2028 году, ему примерно 50–51 год. При этом сами разработчики игры описывают Леона как «икеодзи» (привлекательного зрелого мужчину).

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК и консолях.