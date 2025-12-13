Фанаты начали строить догадки по поводу возраста Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem

После того, как Леон С. Кеннеди был официально подтвержден в качестве второго главного героя Resident Evil Requiem, многие фанаты обратили внимание на его «неизменный» внешний вид, что вызвало оживленную дискуссию: а сколько же лет ему в хронологии франшизы?
Нижеприведенный период дает четкую линию:
- Resident Evil 2, действие происходит в 1998 году: 21 год
- Resident Evil 3 (Эпилог), действие происходит в 1998 году: 21 год
- Resident Evil 4, действие происходит в 2004 году: 27 лет
- Resident Evil: Degeneration (рус. Обитель зла: Вырождение), полнометражный фильм, действие которого происходит в 2008 году: 31 год
- Resident Evil: Condemnation (рус. Обитель зла: Проклятие), полнометражный фильм, действие которого происходит в 2011 году: 34 года
Однако с этого момента мнения расходятся:
- Resident Evil 6, действие которого происходит в 2012 или 2013 году: 36 лет
- Resident Evil: Vendetta (рус. Обитель зла: Вендетта), полнометражный фильм, действие которого происходит в 2017 году: около 40 лет
- Resident Evil: Death Island (рус. Обитель зла: Остров смерти), полнометражный фильм, действие которого происходит в 2023 году: около 46 лет
Принимая во внимание, что события Requiem разворачиваются в 2028 году, ему примерно 50–51 год. При этом сами разработчики игры описывают Леона как «икеодзи» (привлекательного зрелого мужчину).
Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК и консолях.
А размер стопы и члена Леона уже знают? Ну.. почему бы нет?
ТУТ АДА СРАЗУ начала выяснять в инете
В реальном мире есть такие как как Марк О.(54 года).Так что ничего удивительного что герой игры в возрасте выглядит моложе+он вроде как стареет медленнее из-за остатков вируса в организме или что-то такое.
Всё было хорошо, пока я не увеличил картинку и не увидел лицо.
Принимая во внимание, что события Requiem разворачиваются в 2028 году, ему примерно 50–51 год. При этом сами разработчики игры описывают Леона как «икеодзи» (привлекательного зрелого мужчину).
Дак он тут и выглядит на полтинник, че тут гадать то)
Смешные люди в комментах, эти фанаты Леона. Им это реально интересно, с таким запалом спорят, боже какой кринж.
Кто-то писал же в новостях, что ему 48.
как народу обьяснить что Resident Evil: Death Island и виндета происходит "ДО" 6 части вот сцуко как? там президент живой а в 6 помер
Складывается впечатление, что фансервис в виде Леона - это единственное чего ждут от игры
Если почитать эти "обсуждения" для многих Лёнька без Ады не канает, и как бы потом не оказалось, что новый преследователь это мутировавшая Ада, а Лёня за ней пришёл. Тогда это будет пиз.....Эта шиза с догадками опасна.
🥱
Уже официально подтвердили дату 2026 года событий 9 части. Какие еще теории с возрастом Леона?