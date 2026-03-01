Фанаты нашли в Resident Evil Requiem расходы на создание монстров и подсчитали ущерб, который Леон причинил Umbrella

В недавно вышедшей Resident Evil Requiem фанаты обнаружили любопытную деталь, проливающую свет на финансовую сторону деятельности корпорации Umbrella. В лаборатории "Ковчег", расположенной под руинами Раккун-Сити, игроки могут найти терминалы с внутренним каталогом продукции компании. Документ датирован 2026 годом и содержит актуальные цены на биологическое оружие, которое корпорация поставляла военным по всему миру Согласно найденному документу, расценки на культовых существ серии впечатляют:

Тиран (Mr. X) - $120 миллионов

Растение 43 (Plant 43) - $100 миллионов

Цербер (Cerberus) - $30 миллионов

Лизун (Licker) - $14 миллионов

Особый интерес вызывает позиция Немезиса - сталкера из третьей части. В каталоге напротив него значится пометка "цена договорная", что породило среди фанатов шутки о том, что сам глава корпорации Освелл Спенсер не знает точной стоимости монстра, который отказывается понимать слово "нет".

Пытливые фанаты сразу же взялись за калькуляторы. Только по двум позициям - сожженному Растению 43 и превращенному в фарш Мистеру Икс - Леон Кеннеди нанес корпорации ущерб как минимум на $220 миллионов. И это без учета уничтоженных по пути Лизунов, Церберов и того самого культового плаща, в котором Тиран вальяжно заявился в полицейское управление.

Остается только дождаться момента, когда фанаты подсчитают суммарный ущерб, который нанесли Umbrella Леон, Клэр, Джилл и Карлос за все время событий в Раккун-Сити. Полученная цифра обещает быть поистине астрономической.