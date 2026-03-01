Фанаты нашли в Resident Evil Requiem расходы на создание монстров и подсчитали ущерб, который Леон причинил Umbrella

В недавно вышедшей Resident Evil Requiem фанаты обнаружили любопытную деталь, проливающую свет на финансовую сторону деятельности корпорации Umbrella. В лаборатории "Ковчег", расположенной под руинами Раккун-Сити, игроки могут найти терминалы с внутренним каталогом продукции компании. Документ датирован 2026 годом и содержит актуальные цены на биологическое оружие, которое корпорация поставляла военным по всему миру Согласно найденному документу, расценки на культовых существ серии впечатляют:
- Тиран (Mr. X) - $120 миллионов
- Растение 43 (Plant 43) - $100 миллионов
- Цербер (Cerberus) - $30 миллионов
- Лизун (Licker) - $14 миллионов
Особый интерес вызывает позиция Немезиса - сталкера из третьей части. В каталоге напротив него значится пометка "цена договорная", что породило среди фанатов шутки о том, что сам глава корпорации Освелл Спенсер не знает точной стоимости монстра, который отказывается понимать слово "нет".
Пытливые фанаты сразу же взялись за калькуляторы. Только по двум позициям - сожженному Растению 43 и превращенному в фарш Мистеру Икс - Леон Кеннеди нанес корпорации ущерб как минимум на $220 миллионов. И это без учета уничтоженных по пути Лизунов, Церберов и того самого культового плаща, в котором Тиран вальяжно заявился в полицейское управление.
Остается только дождаться момента, когда фанаты подсчитают суммарный ущерб, который нанесли Umbrella Леон, Клэр, Джилл и Карлос за все время событий в Раккун-Сити. Полученная цифра обещает быть поистине астрономической.
Херли ещё делать в этой игре, лор-сюжет данного высерного поделия от создателя 7ки, больше ни каких глобальных вопросов и не ставит)
Ох уж эти фанатики.
Надеюсь Амбрелла засудит Леона.
Во сколько обойдется лечение фанатов? Если дорого, то, может, само пройдёт?
Вместо тысячи слов
И это ещё нужно перевести в сегодняшние цены))
А парик посимпатичней нельзя ему приделать? Что-то более похожее на мужские волосы.
Осталось только посчитать сколько вообще Леон уничтожил нечести во всех частях.
окажется, что людей убил больше
Если перечислить все, что он посунул, получится крайне долбанутый бестиарий.
Что-то цены больно странные.
Цербер это буквально псина что отлетает только так и цена псины 30 миллионов?
Тиран по стоимости как 4 псины, при этом практически не убиваем из обычного оружия.
Надеюсь поршик неушатаит свой?)))