Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 950 оценок

Фанаты нашли в Resident Evil Requiem расходы на создание монстров и подсчитали ущерб, который Леон причинил Umbrella

2BLaraSex 2BLaraSex

В недавно вышедшей Resident Evil Requiem фанаты обнаружили любопытную деталь, проливающую свет на финансовую сторону деятельности корпорации Umbrella. В лаборатории "Ковчег", расположенной под руинами Раккун-Сити, игроки могут найти терминалы с внутренним каталогом продукции компании. Документ датирован 2026 годом и содержит актуальные цены на биологическое оружие, которое корпорация поставляла военным по всему миру Согласно найденному документу, расценки на культовых существ серии впечатляют:

  • Тиран (Mr. X) - $120 миллионов
  • Растение 43 (Plant 43) - $100 миллионов
  • Цербер (Cerberus) - $30 миллионов
  • Лизун (Licker) - $14 миллионов

Особый интерес вызывает позиция Немезиса - сталкера из третьей части. В каталоге напротив него значится пометка "цена договорная", что породило среди фанатов шутки о том, что сам глава корпорации Освелл Спенсер не знает точной стоимости монстра, который отказывается понимать слово "нет".

Пытливые фанаты сразу же взялись за калькуляторы. Только по двум позициям - сожженному Растению 43 и превращенному в фарш Мистеру Икс - Леон Кеннеди нанес корпорации ущерб как минимум на $220 миллионов. И это без учета уничтоженных по пути Лизунов, Церберов и того самого культового плаща, в котором Тиран вальяжно заявился в полицейское управление.

Подробный гайд по всем боссам в Resident Evil Requiem

Остается только дождаться момента, когда фанаты подсчитают суммарный ущерб, который нанесли Umbrella Леон, Клэр, Джилл и Карлос за все время событий в Раккун-Сити. Полученная цифра обещает быть поистине астрономической.

27
15
Комментарии:  15
Zodiac169

Херли ещё делать в этой игре, лор-сюжет данного высерного поделия от создателя 7ки, больше ни каких глобальных вопросов и не ставит)

11
sa1958

Ох уж эти фанатики.

5
Рикочико

Надеюсь Амбрелла засудит Леона.

5
Costollom

Во сколько обойдется лечение фанатов? Если дорого, то, может, само пройдёт?

4
Wellyndyt
5
Yoshemitsu

Вместо тысячи слов

4
Wellyndyt
2
Alex Spector

И это ещё нужно перевести в сегодняшние цены))

4
saiditsme

А парик посимпатичней нельзя ему приделать? Что-то более похожее на мужские волосы.

4
saa0891

Осталось только посчитать сколько вообще Леон уничтожил нечести во всех частях.

3
JohnyKitamao

окажется, что людей убил больше

5
RoboB

Если перечислить все, что он посунул, получится крайне долбанутый бестиарий.

1
TrueManCooper

Что-то цены больно странные.
Цербер это буквально псина что отлетает только так и цена псины 30 миллионов?
Тиран по стоимости как 4 псины, при этом практически не убиваем из обычного оружия.

inkomniak

Надеюсь поршик неушатаит свой?)))

