Фанаты RE окрестили Resident Evil Requiem "самой кровавой игрой" франшизы

Кровь, кости и безудержная динамика: именно так большая часть сообщества оценивает Resident Evil Requiem после нового Showcase. Презентация принесла множество подробностей об игре, включая классический режим с использованием кассет для сохранения и игровые ролики, которые впечатлили фанатов жестоким характером игры. Сейчас многие уже делают ставки на то, что Requiem может стать самой кровавой игрой франшизы Resident Evil.

Частично шок исходит именно от Леона. В представленных отрывках персонаж выглядит как загнанный в угол выживший, а как ветеран, унижающий зомби в рукопашной схватке:Леон сует дробовик в рот зараженному, проламывает головы о мебель, добивает врагов ударами ногами и выполняет почти артистичные уклонения. По мнению некоторых фанатов, игра даже превосходит традиционные игры в жанре survival horror по уровню насилия.

Реакция на Reddit была незамедлительной. Некоторые сказали, что «Requiem, возможно, самая жестокая игра серии RE», а другие отмечают, что это «перебор, но круто». Внимание привлекла и новая физика крови, в комментариях отмечался уровень расчленения и деформации врагов при нанесении им урона.

Интересно, что этот микс возобновил старые дебаты о наследии Resident Evil 6. Некоторым фанатам образ Леона в Requiem напоминает гиперстилизованный стиль шестой части, который всегда вызывал противоречивые мнения. Главное отличие заключается в том, что теперь баланс между экшеном и страхом стал более продуманным, благодаря другой главной героине, Грейс Эшкрофт, создающей атмосферу напряжения и уязвимости, что возвращает франшизу к ее истокам.

Все указывает на то, что у Resident Evil Requiem есть реальный шанс стать хоррор-игрой нового поколения.