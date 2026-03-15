Фанаты RE: Requiem разочарованы, что модель Грейс Джулия Пратт не проявляет интереса к персонажу, как другие модели

Польско-американская модель Джулия Пратт, официальная фейс-модель Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem, вызвала недовольство части фанатов после премьеры игры. Модель присутствовала на мероприятии по случаю запуска игры в США и фотографировалась с гостями, но ограничилась всего несколькими сторис без упоминания Грейс или самой игры.

Фанаты начали сравнивать активность Джулии Пратт с другими фейс-моделями франшизы Resident Evil. В частности, упоминают Сашу Зотову (модель Джилл Валентайн из RE3 Remake), которая регулярно ведет стримы, отвечает на вопросы и взаимодействует с сообществом, а также Эллу Фрейю (модель Эшли Грэм из RE4 Remake), которая появляется на фан-ивентах, делится фото и видео и даже сделала такую же прическу, как у Эшли. Одна из разочарованных фанатов под ником it's raven написала:

Модель лица Грейс даже не потрудилась проявить интерес, несмотря на то, что присутствовала на премьере Requiem и фотографировалась со всеми, но при этом ничего не опубликовала о Грейс, только несколько сторис, и все. Я разочарована ее безразличием.

Многие поддержали ее недовольство, однако многие также не согласились. В комментариях напомнили, что Джулия Пратт - профессиональная модель, нанятая Capcom исключительно как внешность для Грейс Эшкрофт. Она не является геймером и не обязана вести учетную запись в качестве официального представителя персонажа. Тем более, вместо нее с этим хорошо справляется Анджела Сант'Альбано, подарившая Грейс свой голос. Она часто дает интервью о своей работе над проектом и даже стала проходить игру и публиковать свои реакции.