Фанаты RE: Requiem разочарованы, что модель Грейс Джулия Пратт не проявляет интереса к персонажу, как другие модели

Польско-американская модель Джулия Пратт, официальная фейс-модель Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem, вызвала недовольство части фанатов после премьеры игры. Модель присутствовала на мероприятии по случаю запуска игры в США и фотографировалась с гостями, но ограничилась всего несколькими сторис без упоминания Грейс или самой игры.
Фанаты начали сравнивать активность Джулии Пратт с другими фейс-моделями франшизы Resident Evil. В частности, упоминают Сашу Зотову (модель Джилл Валентайн из RE3 Remake), которая регулярно ведет стримы, отвечает на вопросы и взаимодействует с сообществом, а также Эллу Фрейю (модель Эшли Грэм из RE4 Remake), которая появляется на фан-ивентах, делится фото и видео и даже сделала такую же прическу, как у Эшли. Одна из разочарованных фанатов под ником it's raven написала:
Модель лица Грейс даже не потрудилась проявить интерес, несмотря на то, что присутствовала на премьере Requiem и фотографировалась со всеми, но при этом ничего не опубликовала о Грейс, только несколько сторис, и все. Я разочарована ее безразличием.
Многие поддержали ее недовольство, однако многие также не согласились. В комментариях напомнили, что Джулия Пратт - профессиональная модель, нанятая Capcom исключительно как внешность для Грейс Эшкрофт. Она не является геймером и не обязана вести учетную запись в качестве официального представителя персонажа. Тем более, вместо нее с этим хорошо справляется Анджела Сант'Альбано, подарившая Грейс свой голос. Она часто дает интервью о своей работе над проектом и даже стала проходить игру и публиковать свои реакции.
Ну так все логично. Персонаж никакой и интереса к нему соответственно тоже. Да и игра в целом плоха. Сюжет просто идиотский.
Вообще не понимаю , кому не пофиг на модель и на ее отношение к игре ?) Живой актёр и персонаж не одно и тоже, естественно она не обязана интересоваться игрой или везде косплеить Грейс .
А еще она должна домой заглянуть к каждому, кто купил игру и проходить игру вместе с ними, а то что это она себе позволяет, посмотрите на неё.)
П.с опять новость ради новости, вы еще по комментам с пг начните посты клепать
Добро пожаловать так всегда происходит с резиками начиная с ремейка двойки. лицо клэр не лицо леона не заинтересованы в серии.
Торговцы ебалам не нужны резикам, я не знаю зачем японцы тратят на них дополнительные деньги. Вон нынешний актер Леона Ник Апостолидес в фандоме RE варится и косплеит перса, возьмите с него внешку как было с ремейком Dead Space, в чем проблема? Актеры озвучки дарят свой голос, и движения с мимикой персонажей в мокапе, они делают всю работу тяжелую, а не просто торгуют ебалом. С ними лучше общайтесь а не с бездушными моделями
За интерес к персонажу не доплатили