Фанаты Resident Evil Requiem пришли в "ужас" от неподобающих манер Грейс Эшкрофт

Помимо возвращения в город Раккун-Сити и, как следствие, очередного жуткого преследователя, первым настоящим испытанием для фанатов хоррора Resident Evil Requiem стал сомнительный «постельный этикет» в исполнении Грейс Эшкрофт, главной героини игры.
В самон начале трейлера, представленном на Gamescom, показана сцена с Грейс, сидящей со скрещенными ногами в постели мотеля за ноутбуком. Увлеченная процессом, она, похоже, не замечает, что все еще одета в свою грязную обувь. Фанаты быстро обратили внимание, что Грейс ведет себя невоспитанно, назвав этот поступок «самой страшной частью трейлера» и «огромным преступлением».
Реакция последовала даже от аккаунта Resident Evil в X, который опубликовал изображение расстроенной Алиссы Эшкрофт, смотрящей в сторону своей дочери..
Примечательно, что и другая протагонистка франшизы Клэр Редфилд в CGI-фильме «Обитель зла: Бесконечная тьма» (Resident Evil: Infinite Darkness) также грешит тем, что сидит обутой на кровати. Что забавно, Клэр находится точно в такой же позе, как и Грейс - сидит, скрестив ноги, уткнувшись в ноутбук.
И все же, в данном случае Клэр вполне можно отмазать, учитывая, что в промежутке между Resident Evil 4 и 5 (когда и происходят события Infinite Darkness) она активно участвует в ликвидации последствий биологической катастрофы. В свою очередь, в эпизоде, походжим флэшбэк, Грейс выглядит как обычная тинейджерка. Неважно, что там на экранах, но вот укладываться в ботинках на постель - не самое лучшее решение.
Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).
Чел оставил шуточный комментарий на Ютюбе, коммент залайкали, на пегаче выходит целая желтушная НОВОСТЬ о том, как фанаты ещё не вышедшей игры снова в ярости и глубоком негодовании. Ну и клоунада, обожаю. За подобными выпуками я сюда и захожу, спасибо.
Это, в общем-то, типичные манеры для американцев.
Ну, амеры и по дому в обуви ходят. Странное, конечно.
Фанатам Resident Evil пофиг на манеры Грейс Эшкрофт
Да уж. Ну и новость.
В обуви на кровать? И что в этом такого? Сколько смотрю американские фильмы у них всегда было так.
хахахахаа вот цирк. а то что это главная героиня их не смущает и в большинстве фильмах они даже дрыхнут в обуви. нетакуси больше не заходят и надоели всем
Пусть сидит как хочет это же игра.)
Да уж!