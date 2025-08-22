Фанаты Resident Evil Requiem пришли в "ужас" от неподобающих манер Грейс Эшкрофт

Помимо возвращения в город Раккун-Сити и, как следствие, очередного жуткого преследователя, первым настоящим испытанием для фанатов хоррора Resident Evil Requiem стал сомнительный «постельный этикет» в исполнении Грейс Эшкрофт, главной героини игры.

В самон начале трейлера, представленном на Gamescom, показана сцена с Грейс, сидящей со скрещенными ногами в постели мотеля за ноутбуком. Увлеченная процессом, она, похоже, не замечает, что все еще одета в свою грязную обувь. Фанаты быстро обратили внимание, что Грейс ведет себя невоспитанно, назвав этот поступок «самой страшной частью трейлера» и «огромным преступлением».

Реакция последовала даже от аккаунта Resident Evil в X, который опубликовал изображение расстроенной Алиссы Эшкрофт, смотрящей в сторону своей дочери..

Примечательно, что и другая протагонистка франшизы Клэр Редфилд в CGI-фильме «Обитель зла: Бесконечная тьма» (Resident Evil: Infinite Darkness) также грешит тем, что сидит обутой на кровати. Что забавно, Клэр находится точно в такой же позе, как и Грейс - сидит, скрестив ноги, уткнувшись в ноутбук.

И все же, в данном случае Клэр вполне можно отмазать, учитывая, что в промежутке между Resident Evil 4 и 5 (когда и происходят события Infinite Darkness) она активно участвует в ликвидации последствий биологической катастрофы. В свою очередь, в эпизоде, походжим флэшбэк, Грейс выглядит как обычная тинейджерка. Неважно, что там на экранах, но вот укладываться в ботинках на постель - не самое лучшее решение.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).