Фанаты Шерри Биркин и Ады Вонг устроили битву за сердце Леона в опросе портала IGN

В игровом сообществе Resident Evil разгорелся скандал вокруг опроса, проведенного авторитетным сайтом IGN. В опросе пользователям предлагалось выбрать, какая героиня вселенной больше всех заслуживает быть женой Леона в Resident Evil Requiem. Интерес к теме подогрело и то, что Леон в игре носит кольцо на пальце.

Сначала в опросе уверенно лидировала Ада Вонг при 8 тысячах проголосовавших. Однако затем опрос набрал более 25 тысяч голосов и в лидеры вырвалась Шерри Биркин с результатом 68,8%. Эшли Грэм занимала второе место с большим отрывом (12,5%), за ней следовали Ада Вонг (12,4%) и Клэр Редфилд (6,3%).

Как выяснилось позже, опрос был накручен фанатами Шерри Биркин. Судя по всему, IGN прознали об этом и удалили более 95% голосов. Согласно новым данным, количество голосов сократилось до 10 тысяч, Ада вышла в лидеры с 57,1%, Шерри опустилась до 32%, Клэр - до 7,7%, а Эшли - до 2,3%. Действия IGN вызвали возмущение фанатов Шерри Биркин, хотя многие поддержали IGN - особенно фанаты Ады.

Не так давно голос актер Леона, Ник Апостолидес, отказался выбирать между Адой и Клэр, заявив, что "половина фанатов захотела бы его повесить". Однако намекнул, что ему тоже нравится Ада.