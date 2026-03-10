Фанаты Шерри Биркин и Ады Вонг устроили битву за сердце Леона в опросе портала IGN

В игровом сообществе Resident Evil разгорелся скандал вокруг опроса, проведенного авторитетным сайтом IGN. В опросе пользователям предлагалось выбрать, какая героиня вселенной больше всех заслуживает быть женой Леона в Resident Evil Requiem. Интерес к теме подогрело и то, что Леон в игре носит кольцо на пальце.
Сначала в опросе уверенно лидировала Ада Вонг при 8 тысячах проголосовавших. Однако затем опрос набрал более 25 тысяч голосов и в лидеры вырвалась Шерри Биркин с результатом 68,8%. Эшли Грэм занимала второе место с большим отрывом (12,5%), за ней следовали Ада Вонг (12,4%) и Клэр Редфилд (6,3%).
Как выяснилось позже, опрос был накручен фанатами Шерри Биркин. Судя по всему, IGN прознали об этом и удалили более 95% голосов. Согласно новым данным, количество голосов сократилось до 10 тысяч, Ада вышла в лидеры с 57,1%, Шерри опустилась до 32%, Клэр - до 7,7%, а Эшли - до 2,3%. Действия IGN вызвали возмущение фанатов Шерри Биркин, хотя многие поддержали IGN - особенно фанаты Ады.
Не так давно голос актер Леона, Ник Апостолидес, отказался выбирать между Адой и Клэр, заявив, что "половина фанатов захотела бы его повесить". Однако намекнул, что ему тоже нравится Ада.
А ведь действительно существуют фрики, которым не пофиг на отношения рисованных балванчиков...жесть с такими на 1 планете жить
Шерри ему в дочери годится, хотя для любителей r34 эти отношения - конечно мечта
Фанатам Шерри лучше не знать про шестую часть
Они удалили предыдущий и устроили новый опрос, видимо по шапке настучали, когда количество Шерри ботов превысило миллион. Этот скрин ещё не всё показывает. Хотя, им ничто не мешает всё это повторить
С шерри у них общее только диллер и доза. Хз было бы тупо их аообще скрещивать. Я бы понял если эшли из 4ки и то мало вероятно.