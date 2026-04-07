Фанаты уверены: удаленное фото взрослой Эшли в ремейке Resident Evil 4 намекает, что она - жена Леона в Requiem

Пока одни обсуждают экшн-сцены за Леона и хоррор-эпизоды за Грейс в Resident Evil Requiem, в соцсетях бушуют другие страсти - неожиданное семейное положение Леона Кеннеди. Имя избранницы Capcom хранит в тайне, и фанаты уже который месяц безуспешно пытаются вычислить, кто же стал его супругой. Пользователь X под ником nigkira утверждает, что ключ к разгадке был спрятан прямо под носом у игроков еще в ремейке Resident Evil 4. По ее данным, в файлах демоверсии "Chainsaw Demo", вышедшей 10 марта 2023 года, было фото повзрослевшей Эшли Грэм.

Это на 100% реальное изображение, созданное Capcom. В финальной версии игры (от 24 марта 2023 года) его уже удалили. Снимок находится в кабинете Ханниган, и добраться до него можно только через режим свободной камеры.

Согласно данным инсайдеров (в частности Dusk Golem), разработка ремейка Resident Evil 4 и Resident Evil 9 шла параллельно начиная с 2018 года. Таким образом, пока одна команда Capcom доводила до ума ремейк четвертой части, другая уже вовсю трудилась над девятой номерной игрой. И именно в этот период параллельной разработки, предполагают энтузиасты, художники и дизайнеры могли закладывать в ремейк RE4 скрытые отсылки к будущим сюжетам Requiem.

Учитывая, что Capcom позже удалила фото взрослой Эшли из всех версий игры, создается впечатление, что разработчики намеренно замели следы. Версия о том, что супругой легендарного агента может оказаться спасенная им когда-то дочь президента, обретает новый вес.

Остаётся лишь ждать официальных комментариев или новых утечек. Режиссер Resident Evil Requiem Коши Наканиши пообещал, что в будущем они когда-нибудь раскроют имя жены Леона. Возможно, это произойдет в DLC.