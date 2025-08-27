Фанаты выяснили имя модели, которая подарила свою внешность для Грейс в Resident Evil Requiem

Сообщество Resident Evil в очередной раз продемонстрировало свои детективные навыки. Фанаты смогли установить личность модели, чья внешность была использована для создания Грейс Эшкрофт — новой главной героини грядущего хоррора Resident Evil Requiem. Ею оказалась польская модель Джулия Пратт (Julia Pratt).

В сети начали распространяться коллажи, на которых сравниваются официальные изображения Грейс из игры и фотографии Джулии. Сходство оказалось поразительным — черты лица, форма глаз и губ практически идентичны, что не оставляет сомнений в ее участии в проекте.

Окончательное подтверждение своей догадки фанаты получили, когда заметили, что сама Джулия Пратт начала «лайкать» в своих социальных сетях официальные арты и посты, посвященные Грейс Эшкрофт. В сообществе это восприняли как молчаливое подтверждение ее роли.

Подобные фанатские расследования, основанные на фактах и реальных доказательствах, вызывают в сообществе гораздо больше доверия, чем недавние «инсайды». Напомним, не так давно авторитет одного из главных поставщиков слухов по Resident Evil был серьезно подорван, когда фанаты уличили его в публикации выдумок и противоречивой информации.

Напомним, что в Resident Evil Requiem мы сыграем за аналитика ФБР Грейс Эшкрофт, которая расследует загадочную смерть в отеле, где много лет назад погибла ее мать, и это дело в итоге выводит ее на скрытую правду о катастрофе в Раккун-Сити. Релиз Resident Evil Requiem ожидается в начале 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.