Resident Evil Requiem 27.02.2026
Фанаты выяснили имя модели, которая подарила свою внешность для Грейс в Resident Evil Requiem

Gutsz Gutsz

Сообщество Resident Evil в очередной раз продемонстрировало свои детективные навыки. Фанаты смогли установить личность модели, чья внешность была использована для создания Грейс Эшкрофт — новой главной героини грядущего хоррора Resident Evil Requiem. Ею оказалась польская модель Джулия Пратт (Julia Pratt).

В сети начали распространяться коллажи, на которых сравниваются официальные изображения Грейс из игры и фотографии Джулии. Сходство оказалось поразительным — черты лица, форма глаз и губ практически идентичны, что не оставляет сомнений в ее участии в проекте.

Окончательное подтверждение своей догадки фанаты получили, когда заметили, что сама Джулия Пратт начала «лайкать» в своих социальных сетях официальные арты и посты, посвященные Грейс Эшкрофт. В сообществе это восприняли как молчаливое подтверждение ее роли.

Подобные фанатские расследования, основанные на фактах и реальных доказательствах, вызывают в сообществе гораздо больше доверия, чем недавние «инсайды». Напомним, не так давно авторитет одного из главных поставщиков слухов по Resident Evil был серьезно подорван, когда фанаты уличили его в публикации выдумок и противоречивой информации.

Поверили? Автор многих сливов и инсайдов по Resident Evil оказался большим выдумщиком

Напомним, что в Resident Evil Requiem мы сыграем за аналитика ФБР Грейс Эшкрофт, которая расследует загадочную смерть в отеле, где много лет назад погибла ее мать, и это дело в итоге выводит ее на скрытую правду о катастрофе в Раккун-Сити. Релиз Resident Evil Requiem ожидается в начале 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Комментарии: 36
JAPАN

Опять всратая внешка ничем не приметная..

Satana Mogila
Опять всратая внешка ничем не приметная..
JAPАN Satana Mogila

Даже этот мужик симпатичней выглядит.

kedmaker Satana Mogila

ну хоть носок зашил

Юрий Пенкин

А модель то где?

HellowRainbow

Ну вон, надутые губы, приоткрытый рот, интеллектуальный взгляд. Типичная модель

Юрий Пенкин HellowRainbow

лицо обезображенное интеллектом

HellowRainbow Юрий Пенкин

не*

xmyr4ik

В реале она просто солнышко , в игре такой еблет особенно в старом трейлере , будто срать хочет

Satana Mogila

Это моя жена

cthulhu42

На фотке ниже с пивом?)))

Даздрасен Дыклоп

У мартышки сосало рабочее, сразу видно профессионал орального дела)

Кошачий комочек

напоминает эллу пёрнул на одном из фото. Видать братственные души. Что одна кукла что вторая куклецо

Razyobchenko

К сожалению "грудные сомелье" не смогут адекватно сравнить бюст модели и её персонажа чтобы узнать, занимается ли CAPCOM саботажем.

нитгитлистер

ну нашли и нашли молоцы что сказать))

worlock92

В игре лучше. В жизни утиное ебло детектед.

Dellinger

Чисто русская стримерша xD

Aalins

Хорошо хоть тут соответствует внешность, похожа. А то последнее время таково понаделали.

