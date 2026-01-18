Фанаты заметили, что Леон в играх постоянно теряет дорогие куртки, и подсчитали сумму убытков

Леон Кеннеди из серии Resident Evil славится не только умением выживать среди зомби, но и безупречным чувством стиля. Однако у этого стиля есть обратная сторона - катастрофическая неспособность героя сохранить свою верхнюю одежду. Как выяснилось, эта дорогостоящая тенденция продолжится и в предстоящем Resident Evil Requiem.

Фанаты заметили, что в новых геймплейных роликах Леон в очередной раз лишился своей стильной черной куртки. Это навело их на мысль подсчитать, во сколько ему уже обошлась эта пагубная привычка.

Примерная стоимость легендарной кожаной бомбер-куртки Schott NYC из Resident Evil 4 - 1690 долларов. Цена арктической парки, похожей на ту, что показана в Requiem, оценивается примерно в 400 долларов. Таким образом, за две игры Леон стал беднее минимум на 2000 долларов. И это без учета всех тех курток, которые он, вероятно, терял за кадром в других своих приключениях. Похоже, за Леоном может прочно закрепиться статус одного из самых стильных и самых расточительных в плане гардероба героев в игровой истории.