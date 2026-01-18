ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 614 оценок

Фанаты заметили, что Леон в играх постоянно теряет дорогие куртки, и подсчитали сумму убытков

2BLaraSex 2BLaraSex

Леон Кеннеди из серии Resident Evil славится не только умением выживать среди зомби, но и безупречным чувством стиля. Однако у этого стиля есть обратная сторона - катастрофическая неспособность героя сохранить свою верхнюю одежду. Как выяснилось, эта дорогостоящая тенденция продолжится и в предстоящем Resident Evil Requiem.

Фанаты заметили, что в новых геймплейных роликах Леон в очередной раз лишился своей стильной черной куртки. Это навело их на мысль подсчитать, во сколько ему уже обошлась эта пагубная привычка.

Примерная стоимость легендарной кожаной бомбер-куртки Schott NYC из Resident Evil 4 - 1690 долларов. Цена арктической парки, похожей на ту, что показана в Requiem, оценивается примерно в 400 долларов. Таким образом, за две игры Леон стал беднее минимум на 2000 долларов. И это без учета всех тех курток, которые он, вероятно, терял за кадром в других своих приключениях. Похоже, за Леоном может прочно закрепиться статус одного из самых стильных и самых расточительных в плане гардероба героев в игровой истории.

18
6
Комментарии:  6
klarnetolog

Ну ничего, Хуанг свою куртку отдаст, если чё, у него много

9
Egik81

Это из разряда, когда заняться нечем. Впрочем, даже этот мартышкин труд пиарщики Капкома используют во благо компании. Результат чего мы и видим.

3
PermanentRPG

это важная куртка, её теперь носит Ада

2
askazanov

Фанаты совсем уже от ожидания поехали))))

2
sa1958

Ну им делать нечего, пусть и считают.

Tronik_NN

Вот же людям заняться нечем 😂