Финальную загадку Resident Evil Requiem наконец раскрыли - решение оказалось страннее любых теорий

Игроки наконец разобрались с одной из самых запутанных тайн Resident Evil Requiem. Спустя несколько дней догадок и экспериментов в сети появилось подтверждённое и повторяемое решение так называемой финальной загадки.
Ранее первым о прохождении испытания сообщил блогер Gengar Collects. Он доказал, что смог завершить головоломку, однако сам не до конца понимал, какие именно действия привели к успеху. Это лишь усилило интерес сообщества — игроки пытались воспроизвести его результат, но без точного алгоритма сделать это не удавалось.
Позже фанаты, изучившие файлы игры, сумели восстановить полную последовательность шагов. И она оказалась весьма необычной.
Внимание: далее возможны спойлеры.
Первый этап связан с локацией мясоперерабатывающего завода. Игроку необходимо провести там не менее 15 минут, наблюдая за тем, как тела зомби попадают на конвейер и отправляются в измельчитель. При этом важно не убивать противников самостоятельно — все заражённые должны погибнуть именно в механизме. Как выяснилось, игра ведёт скрытый подсчёт «переработанных» тел.
Следующий шаг ещё более неожиданный: в зоне с туалетами нужно восемь раз спустить воду. Именно это действие активирует появление куклы Мари во время эпизода побега с объекта. Ту самую куклу, о которой упоминал Gengar Collects, но не понимал, что именно стало триггером её появления.
Далее последовательность совпадает с ранее описанными условиями. Игру нужно завершить, начать новое прохождение и иметь куклу Мари в инвентаре, когда вводится уже известный код в устройстве ДНК-секвенирования. Только при выполнении всех этих требований финальная загадка считается полностью решённой.
Сообщество до сих пор обсуждает, почему именно такая цепочка действий приводит к результату. Некоторые связывают её с найденной в игре запиской, где упоминается забор «2,3 миллилитра образца из 524,3 литра крови 115 заражённых» — предполагается, что это может быть намёком на количество тел, прошедших через конвейер. Однако связь с восемью нажатиями на слив бачка пока остаётся загадкой.
Так или иначе, самая крупная тайна Resident Evil Requiem больше не является неразрешимой. Теперь любой желающий может повторить этот странный, но рабочий алгоритм и лично убедиться, что всё действительно работает.
