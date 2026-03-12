Fine Nib Studio анонсировала лимитированные фигурки Грейс Эшкрофт и Шерри Биркин из Resident Evil: Requiem

Китайская студия Fine Nib Studio (в коллаборации с Pants Power Studio) представила новые коллекционные фигурки героинь из Resident Evil: Requiem. Анонс сопровождается видео и рендерами фигурок, демонстрирующими детальную проработку персонажей и аксессуары.

Фигурки выполнены в масштабе 1/4 и доступны в двух основных версиях:

Версия A (Грейс Эшкрофт): фигурка + три оружия (пистолет, топор и револьвер Requiem) + сменное тело в черном белье + подставка. Размеры подставки: 24,1 × 46,8 × 22,7 см.

Версия B (Шерри Биркин): фигурка + подставка. Размеры: 22,5 × 47,4 × 22,5 см.

Дополнительно предлагается DLC-пакет голов (альтернативная голова + подставка для каждой героини). Головы и верхняя часть тела взаимозаменяемы между версиями. Также доступен полный сет из двух фигурок. Тираж ограничен 88 экземплярами.

Предзаказ стартует 12 марта 2026 года в 18:00 (по пекинскому времени). Ожидаемая отгрузка - конец 3 квартала 2026 года (сентябрь). Продукт предназначен только для лиц старше 18 лет. Студия предупреждает, что модели будут дорабатываться до финальной версии. Подробности, актуальные цены и варианты оплаты (депозит или полная предоплата) уже доступны на странице предзаказа.