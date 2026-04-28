Геймдиректор Resident Evil Requiem поделился статистикой по игре от первого и третьего лица

Первые данные по Resident Evil Requiem уже начали показывать, как игроки наслаждаются одной из главных новых особенностей игры: возможностью переключаться между видом от первого и от третьего лица. И, как и ожидалось, выбор значительно различается в зависимости от персонажа, платформы и даже региона.

В недавнем интервью директор Акиши Наканиси отметил, что примерно через месяц после релиза тенденции уже хорошо прослеживаются. По его словам, эпизоды с Леоном в основном проходятся от третьего лица, и около 90% игроков выбирают этот вид при первом прохождении.

С персонажем Грейс поведение меняется: примерно 60% игроков предпочитают вид от первого лица, а 40% используют вид от третьего лица. Эта разница говорит о том, что стиль игры напрямую влияет на выбор ракурса камеры.

Мы всё ещё анализируем данные, но примерно через месяц после запуска тенденции уже стали довольно ясными. Во-первых, около 90% частей игры за Леона проходятся от третьего лица при первом прохождении.



Игроки в Японии и Азии, как правило, предпочитают вид от третьего лица, в то время как на ПК большинство пользователей выбирают вид от первого лица. Поэтому я считаю, что эти данные тесно связаны с типичной механикой жанра, с которой люди наиболее знакомы. С нашей точки зрения как разработчиков, результаты более или менее соответствовали нашим ожиданиям.

По словам Акиши Наканиси, результаты оказались в пределах ожиданий команды. Целью игры всегда было сочетание двух различных подходов: более захватывающего и уязвимого хоррора, популяризированного в играх с участием Итана Винтерса, и более классического и героического экшена, связанного с Леоном.

Resident Evil Requiem доступна для ПК, PS5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch 2.