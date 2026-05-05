Геймдиректор Resident Evil заявил, что Леон Кеннеди может появляться в серии даже в 70 лет

Будущее Леона Кеннеди в серии Resident Evil Requiem остаётся открытым — персонажа не планируют выводить из франшизы из-за возраста. Об этом рассказал геймдиректор игры Косхи Наканиши, комментируя возможное развитие серии.
По его словам, в студии Capcom не считают, что герои должны обязательно заменяться более молодыми версиями. Возраст персонажей не является ограничением для их появления в новых проектах, если они остаются интересными для аудитории.
Наканиши отдельно отметил, что Леон Кеннеди остаётся крайне популярным персонажем в нынешнем виде, и его история может продолжаться и дальше. Более того, он допустил даже гипотетический вариант, при котором герой мог бы появиться в будущих играх уже в пожилом возрасте — например, в 70 лет.
Такой подход означает, что франшиза не планирует радикально обновлять ключевых персонажей ради хронологии, а скорее будет развивать их историю независимо от возраста.
При этом в сообществе также поднимается вопрос о других знаковых героях серии, которые пока не получили аналогичного развития в новых играх. Однако в Capcom подчёркивают, что решение о возвращении персонажей зависит прежде всего от сюжетной необходимости и общего направления серии.
Ну это понятно, фанатики визжат от него как су*ки, будут до последнего доить Леньку
Авторитетный инсайдер dusk golem написал что Requiem последняя игра где появится Леон Скотина Кэнэди.
Но лучше всего в его нынешнем виде (49 лет) как можно больше частей резика выпустить