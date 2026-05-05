Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 280 оценок

Геймдиректор Resident Evil заявил, что Леон Кеннеди может появляться в серии даже в 70 лет

IKarasik IKarasik

Будущее Леона Кеннеди в серии Resident Evil Requiem остаётся открытым — персонажа не планируют выводить из франшизы из-за возраста. Об этом рассказал геймдиректор игры Косхи Наканиши, комментируя возможное развитие серии.

По его словам, в студии Capcom не считают, что герои должны обязательно заменяться более молодыми версиями. Возраст персонажей не является ограничением для их появления в новых проектах, если они остаются интересными для аудитории.

Наканиши отдельно отметил, что Леон Кеннеди остаётся крайне популярным персонажем в нынешнем виде, и его история может продолжаться и дальше. Более того, он допустил даже гипотетический вариант, при котором герой мог бы появиться в будущих играх уже в пожилом возрасте — например, в 70 лет.

Такой подход означает, что франшиза не планирует радикально обновлять ключевых персонажей ради хронологии, а скорее будет развивать их историю независимо от возраста.

При этом в сообществе также поднимается вопрос о других знаковых героях серии, которые пока не получили аналогичного развития в новых играх. Однако в Capcom подчёркивают, что решение о возвращении персонажей зависит прежде всего от сюжетной необходимости и общего направления серии.

5
7
Комментарии:  7
Избранный Белиара
3
0ncnjqybr
1
QuiescentEldon

Ну это понятно, фанатики визжат от него как су*ки, будут до последнего доить Леньку

Diablonos

Не может.

Авторитетный инсайдер dusk golem написал что Requiem последняя игра где появится Леон Скотина Кэнэди.

Маслохищник

Но лучше всего в его нынешнем виде (49 лет) как можно больше частей резика выпустить

