Геймдиректор Resident Evil заявил, что Леон Кеннеди может появляться в серии даже в 70 лет

Будущее Леона Кеннеди в серии Resident Evil Requiem остаётся открытым — персонажа не планируют выводить из франшизы из-за возраста. Об этом рассказал геймдиректор игры Косхи Наканиши, комментируя возможное развитие серии.

По его словам, в студии Capcom не считают, что герои должны обязательно заменяться более молодыми версиями. Возраст персонажей не является ограничением для их появления в новых проектах, если они остаются интересными для аудитории.

Наканиши отдельно отметил, что Леон Кеннеди остаётся крайне популярным персонажем в нынешнем виде, и его история может продолжаться и дальше. Более того, он допустил даже гипотетический вариант, при котором герой мог бы появиться в будущих играх уже в пожилом возрасте — например, в 70 лет.

Такой подход означает, что франшиза не планирует радикально обновлять ключевых персонажей ради хронологии, а скорее будет развивать их историю независимо от возраста.

При этом в сообществе также поднимается вопрос о других знаковых героях серии, которые пока не получили аналогичного развития в новых играх. Однако в Capcom подчёркивают, что решение о возвращении персонажей зависит прежде всего от сюжетной необходимости и общего направления серии.