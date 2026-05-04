Глобальная утечка Resident Evil Requiem: В сюжетных DLC вернутся Крис, Ада и звезда серии Outbreak

Роль Леона С. Кеннеди в Resident Evil Requiem долгое время была «секретом Полишинеля», но новые утечки указывают на то, что Capcom не собирается останавливаться на одном герое. Согласно данным надежного китайского инсайдера, ранее точно предсказавшего сюжетные повороты основной игры, для RE9 готовятся сразу два масштабных сюжетных дополнения.

Первое DLC: Приквел с Леоном и Алиссой Эшкрофт. Леон Кеннеди вернется в качестве одного из двух главных героев расширения. Компанию ему составит Алисса Эшкрофт - культовая журналистка из дилогии Resident Evil Outbreak. Судя по всему, это дополнение станет приквелом к основным событиям Requiem.

Второе DLC: Дуэт Криса Редфилда и Ады Вонг. Вторая утечка звучит еще более амбициозно: Крис и Ада снова окажутся в центре внимания. Пока неясно, как именно пересекутся пути сурового оперативника BSAA и таинственной шпионки, но этот дуэт фанаты ждут уже не одно десятилетие.

Аркадный режим: Помимо сюжета, в разработке находится обновленный режим «Наемники» (The Mercenaries) или его новый аркадный аналог, который предложит еще больше игровых персонажей.

Похоже, Capcom решила окончательно объединить все ветки франшизы в одной игре, возвращая персонажей, о которых фанаты просили годами.