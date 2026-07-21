Голос Леона Кеннеди рассказал, как Nirvana, Alice in Chains и Metallica помогли создать образ героя Resident Evil

Ник Апостолидес, исполняющий роль Леона Кеннеди в последних играх серии Resident Evil, рассказал о необычном способе подготовки к персонажу. По словам актера, музыка помогала ему передать разные этапы жизни героя в ремейках и новых частях франшизы.

В видео для фаната на Cameo Апостолидес признался, что во время работы над играми часто слушал тяжелую музыку и гранж, чтобы настроиться на нужное эмоциональное состояние.

Для молодого Леона из Resident Evil 2 Remake главным источником вдохновения стала Nirvana. Актер отметил, что энергия гранжа хорошо подходила неопытному полицейскому, который только начинает свой путь.

Во время работы над Resident Evil 4 Remake большее влияние оказала Alice in Chains. Апостолидес отдельно выделил композиции Them Bones и Would, которые помогли ему передать более взрослую и сложную версию персонажа.

А для Леона в Resident Evil Requiem, где герой представлен самым опытным и зрелым за всю историю серии, актер выбрал классическую Metallica 1980-х годов. Особенно его вдохновляла композиция Orion, которую он назвал своей любимой песней.

По словам Апостолидеса, музыка стала одним из инструментов, который помог ему почувствовать разницу между версиями Леона и показать, как менялся персонаж с годами. Фанаты уже активно обсуждают признание актера, находя связь между музыкальными предпочтениями и характером героя.