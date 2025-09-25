ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 471 оценка

Готовимся к хорошей оптимизации: Resident Evil Requiem для Switch 2 получает восторженные отзывы от игроков на TGS 2025

Gutsz Gutsz

Сегодня на старте TGS 2025 Capcom привезла на стенд играбельную сборку Resident Evil Requiem для Switch. И, что удивительно, скепсис вокруг производительности нового хоррора быстро сменился на удивление и одобрение. Игру дали попробовать в портативном режиме, и первые впечатления у посетителей оказались позитивными: отмечают плавный фреймрейт и «качественную» картинку на экране консоли.

Журналист и писатель по имени Алекс Аниэл сообщил, что демо «в отличной форме» и «на ходу играть будет приятно даже на релизе». В соцсетях игроки радуются релизу на портативе в один день с другими платформами, благодарят Capcom за то, что проект вышел не в облаке, и называют поддержку Switch 2 «большой победой» для владельцев гибридной системы. Были и практичные вопросы — о стабильности кадров, точном FPS и типе носителя (картридж или ключ). Записывать офф-скрин видео на площадке не разрешали, так что детальные замеры пока остаются неизвестными. Тем не менее отзывы пока поступают только положительные.

+ ещё 1 картинка

Снимки с шоукейса показывают игру на экране портативной приставки с мрачными сценами и крупными планами — визуально Requiem на Switch 2 производит внушительное впечатление для мобильного железа. В целом реакции у стенда звучат обнадёживающе: Capcom, судя по демо, попала в нужный баланс качества картинки и стабильности.

До релиза ещё есть время, так что ответы на технические детали вроде частоты кадров и параметров док-режима ожидаются позже. Но по первым отзывам именно версия для Switch 2 стала неожиданным позитивным сюрпризом TGS для поклонников серии, а значит оптимизация и на других платформах не должна подвести.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

8
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Alex UnderSun
Спойлер

Красава , жопу японки на скрине оценил , не забыл про работяг (пустил скупую слезу).

Теперь по факту : Системники очень интересные , учитывая что 3050 в минимальных (возможно онли ртикс ) будет , но не факт . Капком кстати всегда была в качественные игры , они на вёдрах летали даже в лоу , но видимо переход неизбежен , как и в ситуации с новым Дум (ой нытья будет)...

Сюжет пока не понятен , от слова совсем !!!! Всякие "Гуси Голумы" кукарекают о инсайдах , но где пруфы???

Ну и ценник конечно , приму если 5к+ , но если 10к+ ... то уже другие разговоры.

3
SgtMahoney
Капком кстати всегда была в качественные игры , они на вёдрах летали даже в лоу

Монстер Хантер вайлдс и драгонс догма 2 передают пламенный привет

3
Alex UnderSun SgtMahoney

Сейчас речь про серию Резедент или у тебя и она на 1060 не пошла?(((

2
SgtMahoney Alex UnderSun
у тебя и она на 1060 не пошла?(((

Причина тряски и гадания на кофейной гуще?)

Сейчас речь про серию Резедент
в качественные игры

Написав игры, подразумевал одну серию? А ловко ты это придумал, очень удобно я бы сказал)

3