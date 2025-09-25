Готовимся к хорошей оптимизации: Resident Evil Requiem для Switch 2 получает восторженные отзывы от игроков на TGS 2025

Сегодня на старте TGS 2025 Capcom привезла на стенд играбельную сборку Resident Evil Requiem для Switch. И, что удивительно, скепсис вокруг производительности нового хоррора быстро сменился на удивление и одобрение. Игру дали попробовать в портативном режиме, и первые впечатления у посетителей оказались позитивными: отмечают плавный фреймрейт и «качественную» картинку на экране консоли.

Журналист и писатель по имени Алекс Аниэл сообщил, что демо «в отличной форме» и «на ходу играть будет приятно даже на релизе». В соцсетях игроки радуются релизу на портативе в один день с другими платформами, благодарят Capcom за то, что проект вышел не в облаке, и называют поддержку Switch 2 «большой победой» для владельцев гибридной системы. Были и практичные вопросы — о стабильности кадров, точном FPS и типе носителя (картридж или ключ). Записывать офф-скрин видео на площадке не разрешали, так что детальные замеры пока остаются неизвестными. Тем не менее отзывы пока поступают только положительные.

Снимки с шоукейса показывают игру на экране портативной приставки с мрачными сценами и крупными планами — визуально Requiem на Switch 2 производит внушительное впечатление для мобильного железа. В целом реакции у стенда звучат обнадёживающе: Capcom, судя по демо, попала в нужный баланс качества картинки и стабильности.

До релиза ещё есть время, так что ответы на технические детали вроде частоты кадров и параметров док-режима ожидаются позже. Но по первым отзывам именно версия для Switch 2 стала неожиданным позитивным сюрпризом TGS для поклонников серии, а значит оптимизация и на других платформах не должна подвести.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.